Le Tissu en laine est l’un des articles les plus faciles à fabriquer dans LEGO Fortnite. Il peut être utilisé pour créer plusieurs objets utiles. Voici donc comment fabriquer du Tissu en laine dans LEGO Fortnite.

La saison 1 du chapitre 5 de Fortnite bat son plein et Epic Games. L’une des plus grandes additions apportées par les développeurs cette saison est le mode de jeu LEGO Fortnite.

Tout comme dans Minecraft, vous devrez affronter des ennemis redoutables tout en survivant dans les différents biomes de LEGO Fortnite. Vous devrez également fabriquer tout ce dont vous avez besoin pour assurer votre survie.

Comme vous devrez tout créer de zéro, vous devriez toujours créer en priorité des choses qui rendront votre vie plus pratique. Ainsi, le Tissu en laine devrait être l’une des premières choses à laquelle vous pensez. Et il se trouve qu’il est parmi les plus faciles à fabriquer. Voici donc comment fabriquer du Tissu en laine dans LEGO Fortnite.

Les joueurs de LEGO Fortnite peuvent obtenir du Tissu en laine en fabriquant 5 fils de Laine et en utilisant un Métier à tisser. Les fils de laine peuvent être fabriqués à partir de laine prélevée sur des moutons. Cependant, gardez à l’esprit qu’il vous suffira de caresser les moutons pour obtenir leur laine. Pas besoin de les tuer.

Suivez ces étapes pour fabriquer du tissu en laine à partir de laine :

Caressez les moutons dispersés dans le monde pour collecter de la Laine. Rendez-vous à un Rouet et utilisez la Laine pour créer un Fil de Laine. Chaque Laine créé un seul fil de Laine. Une fois que vous avez rassemblé une bonne quantité de Fil de Laine, rendez-vous au Métier à tisser le plus proche. Interagissez alors avec le Métier à tisser pour accéder au menu de fabrication, et sélectionnez Tissu en laine pour le fabriquer. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’au moins 5 Fils de Laine pour fabriquer 1 Tissu en laine.

Epic Games

Les moutons sont présents partout dans les prairies et les biomes de neige et ne sont pas des créatures hostiles dont vous devez vous méfier. Cependant, ils sont assez timides et s’enfuiront si vous vous approchez d’eux. N’hésitez pas à leur donner de la nourriture (comme le Lierre) pour les attirer.

Une fois que vous avez récolté de la Laine dans LEGO Fortnite, allez à votre Rouet pour commencer le processus de fabrication du Tissu en laine.

Voilà tout ce que vous aviez à savoir sur la fabrication du Tissu en Laine dans le jeu. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Fortnite de notre site et ses nombreux guides LEGO Fornite.

