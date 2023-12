7 astuces pour bien démarrer dans LEGO Fortnite

Vous cherchez à débuter dans LEGO Fortnite et vous ne savez pas par où commencer ? Nous partageons ici 7 astuces pour bien débuter dans LEGO Fortnite.

L’écosystème de Fortnite s’agrandit à un rythme accéléré maintenant que le Chapitre 5 a commencé. De nouvelles îles ont été introduites dans le Chapitre 4, ce qui a considérablement modifié l’expérience Fortnite Créatif pour les joueurs.

Après la conclusion du Big Bang et l’arrivée du Chapitre 5, Epic Games a enfin sorti le mode LEGO Fortnite tant attendu. Ce mode consiste en une aventure de survie et de constructions pour les joueurs, similaire à Minecraft.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous souhaitez rejoindre les joueurs qui ont déjà commencé l’aventure LEGO Fortnite, voici sept astuces pour vous faciliter la tâche.

7 astuces pour débutants avant de jouer à LEGO Fortnite

1. Apprenez à fabriquer des objets

Dans un jeu de survie comme LEGO Fortnite, la fabrication est au cœur du gameplay. Tout comme dans Minecraft, vous devrez rassembler des ressources comme du Bois, du Granit, de la Laine, de la Soie pour fabriquer des objets.

Epic Games / LEGO

Pour commencer avec la fabrication, vous aurez besoin d’une Table de Fabrication qui nécessite également des ressources. Une fois que vous l’avez installée, vous pouvez fabriquer une Pioche, une Épée, une Arbalète, un Bouclier et d’autres objets pour aider à votre survie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2. Apprenez à construire – après tout, c’est Fortnite !

Une fois que vous avez terminé avec la fabrication, la prochaine étape est la construction. C’est là la base de Fortnite. Plus tôt vous apprendrez à construire des structures, plus vite vous pourrez construire votre propre maison, comme dans Les Sims.

Epic Games / LEGO

Puisque tout le concept des briques LEGO est de les emboîter pour faire des constructions, dans Fortnite, vous avez besoin de matériaux pour construire des structures. De même, en combinant le meilleur des deux mondes, construire dans LEGO Fortnite est extrêmement satisfaisant car vous verrez les blocs s’enclencher parfaitement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Commencez par des murs et une petite cabane, puis évoluez et construisez des clôtures, des maisons plus grandes, etc. Vous pouvez également démolir des structures existantes afin de rassembler des ressources pour de futures constructions.

3. Connaissez votre nourriture et comment la cuisiner

À mesure que vous progressez dans votre aventure LEGO Fortnite, votre niveau d’énergie et votre barre de santé peuvent baisser. Et c’est là que la faim vous saitit.

Epic Games / LEGO



Autour de votre aventure, vous tomberez sur de nombreuses choses à manger comme des Framboises, Citrouilles, de la Viande et des Œufs. Par exemple, pour obtenir du Lait ou des Œufs, vous pouvez caresser un animal. Cependant, pour obtenir de la Viande il vous faudra le tuer avec votre épée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous pouvez aussi planter des graines pour faire pousser de la nourriture. Et si vous avez de la nourriture crue dans votre inventaire, fabriquez un Grill pour la cuire. Cela vous fera un délicieux repas qui régénérera encore plus votre barre de santé.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

4. Commencez votre voyage vers la construction d’un Village

Construire un Village est la première étape de votre voyage dans LEGO Fortnite pour produire un écosystème vivant. Commencez par créer un Sanctuaire de Village à partir de votre inventaire, grâce auquel vous pourrez inviter des PNJ en tant que villageois et leur donner du travail.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Epic Games / LEGO

Même si vous ne pouvez pas constamment récolter des matériaux ou construire des structures en même temps, vous pouvez assigner différents emplois à vos villageois pour le faire le travail à votre place. Ainsi, lorsque vous aurez fini d’explorer, vos villageois auront récolté suffisamment de matériaux pour que vous puissiez survivre.

5. Adaptez-vous à la survie dès que possible

Bien que LEGO Fortnite puisse être amusant et coloré, au final, c’est un jeu de survie. Vos outils seront limités, alors surveillez la durabilité de vos outils et armes, ménagez vos ressources et fortifiez votre village.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Epic Games / LEGO

Cependant, vous devez également être habile dans la fabrication et l’utilisation d’armes. En effet, il vous faudra vaincre des créatures dangereuses, allant de fantômes à des crabes ou même des loups sauvages. Prenez le temps de vous habituer aux Arbalètes et aux Épées. Ces deux armes seront vos alliés pour survivre dans LEGO Fortnite.

6. Invitez des amis pour vous aider à construire votre monde

Explorer seul et en paix est une grande source de plaisir LEGO Fortnite. Cependant, s’allier à un groupe d’amis et se lancer ensemble dans un voyage est encore plus excitant. Puisque rassembler des matériaux et construire seul risque d’être limité, être en équipe avec vos amis fera avancer les choses plus rapidement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Epic Games / LEGO

Vous pouvez inviter vos amis Fortnite dans votre monde et en faire des Détenteurs de Clés. Cela leur permet de visiter votre monde et accomplir des choses pour vous pendant que vous êtes hors ligne. Cependant, il est conseillé de le partager uniquement avec des amis dignes de confiance.

7. Gérez intelligemment votre inventaire

LEGO Fortnite limite votre inventaire à seulement 24 emplacements Cependant, si vous avez plusieurs quantités du même article, vous pouvez les fusionner et les empiler. Vous gagnez ainsi des emplacements.

Epic Games

Mais si vous manquez d’emplacements dans votre inventaire, vous pouvez toujours construire un coffre qui vous donnera de l’espace supplémentaire. Vous pourrez également trouver des coffres dans le monde au cas où vous auriez besoin de vider un emplacement en cours de route.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici donc tout ce que vous devez savoir avant de jouer à LEGO Fortnite. Pour en savoir plus sur Fortnite, découvrez comment braquer et localiser le train dans Fornite Chapitre 5.