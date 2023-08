Combien il y a de braquages dans Payday 3 ? Toutes les missions confirmées

Payday 3 offre la possibilité à vous et vos amis de se faire un nom dans le monde criminel en réalisant des braquages élaborés. Mais combien de missions seront disponibles dès le lancement ? Découvrez tous les braquages confirmés jusqu’à maintenant.

Même si des jeux comme Baldur’s Gate 3 et Starfield ont fait beaucoup parler d’eux ces dernières semaines, Payday 3 demeure l’un des jeux les plus attendus de 2023. Cette suite tant espérée du célèbre Payday 2 de 2013 sera disponible sur Games Pass et d’autres plateformes dès le 21 septembre.

Après une décennie d’attente pour cette suite, les fans ont déjà réservé leur exemplaire et attendent avec impatience sa sortie. Mais combien de braquages seront disponibles dès le premier jour ?

Combien de braquages propose Payday 3 ?

Payday 3 disposera de huit braquages lors de son lancement le 21 septembre, tous situés à New York City.

C’est moins que les 12 proposés par Payday 2 à sa sortie, mais le Season Pass du jeu confirme que quatre autres seront ajoutés au cours de la première année.

À l’avenir, les joueurs peuvent s’attendre à ce que Starbreeze Studios propose encore plus de missions uniques et complexes pour que les amis puissent s’y attaquer ensemble. De plus, chaque braquage offre une multitude de possibilités et de scénarios, garantissant une rejouabilité élevée pour chacun d’entre eux.

STARBREEZE STUDIOS Payday 3 propose de nombreux braquages uniques que les joueurs peuvent réaliser.

Les braquages de Payday 3 confirmés jusqu’à maintenant

Sur les huit braquages de Payday 3, seulement trois ont été officiellement dévoilés, les développeurs réservant le reste pour que les joueurs les découvrent eux-mêmes le jour du lancement. Les missions que nous avons vues jusqu’à présent varient d’un braquage de banque traditionnel en plein jour à une galerie d’art chic remplie de tableaux précieux.

Voici la liste des braquages de Payday 3 confirmés jusqu’à présent :

No Rest for the Wicked

Surphaze Art Gallery

99 Boxes

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur les braquages de Payday 3. Soyez assurés que nous mettrons à jour cet article dès que d’autres seront révélés.

