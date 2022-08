Coin Master Tours gratuits (Août 2022) – Comment obtenir des spins et pièces gratuitement

Coin Master est un jeu mobile extrêmement populaire, et si vous vous demandez comment obtenir des tours (spins) gratuits, des pièces ou d’autres éléments pour le mois d’août 2022, alors vous êtes au bon endroit.

Coin Master de Moon Active consiste à construire un village et à attaquer ses voisins tout en dépensant des pièces.

Pour obtenir ces pièces qui sont si importantes, vous devrez faire tourner une machine à sous. Bien que vous n’obteniez qu’un certain nombre de tours par jour, il existe des moyens d’en obtenir d’autres gratuitement, ainsi que certains cadeaux.

Découvrez donc sans plus attendre comment obtenir des pièces gratuites dans Coin Master en août 2022.

Moon Active Plus vous avez de spins, plus vous pourrez faire de choses dans Coin Master.

Chaque jour, Moon Active disperse sur ses différents réseaux sociaux des liens sur lesquels les joueurs peuvent récupérer gratuitement des tours (spins) ou pièces (coins).

Il est important de préciser que ces récompenses ne peuvent être réclamées qu’en utilisant votre appareil mobile/tablette et non sur PC.

Les meilleures façons d’obtenir des spins et des pièces gratuitement dans Coin Master

Il existe de multiples façons de gagner des tours gratuits dans Coin Master et de nouvelles opportunités apparaissent pratiquement tous les jours, que ce soit en suivant Coin Master sur les réseaux sociaux ou en regardant des publicités vidéo.

Certaines de ces méthodes récompenseront plus souvent que d’autres, il vaut donc la peine de toutes les examiner.

Suivez Coin Master sur les réseaux sociaux

La meilleure façon de gagner des tours gratuits est, et de loin, de suivre Coin Master sur Facebook et Twitter. Chaque jour, Moon Active fournira des liens que vous pourrez utiliser pour débloquer des spins gratuits et des pièces.

Il s’agit d’un moyen facile d’obtenir des spins et des pièces gratuitement et c’est certainement la méthode la plus rentable parmi celles énumérées ici.

Moon Active Pour obtenir des pièces dans Coin Master, vous devez utiliser des spins. Vous avez besoin de tours gratuits ? Lisez simplement ce qui suit.

Invitez des amis sur Coin Master

Chaque fois qu’un ami que vous invitez s’inscrit sur Coin Master, vous recevez 40 tours gratuits, ce qui n’est pas mal du tout. Bien sûr, cela nécessite que vous ayez des amis qui acceptent de jouer, ce qui rend cette méthode moins fiable que l’utilisation de liens sur les réseaux sociaux par exemple.

Comme pour Pokémon Go, vos amis peuvent également vous envoyer des cadeaux chaque jour qui contiennent un tour gratuit par ami. Ainsi, plus vous avez d’amis qui jouent à Coin Master, plus vous pouvez collecter des cadeaux.

Regardez des publicités vidéo

Vous pouvez obtenir un certain nombre de tours gratuits dans Coin Master en regardant des publicités vidéo. Si vous allez sur l’écran de la machine à sous et que vous appuyez sur le bouton “spin energy” en bas à droite, vous pouvez regarder des publicités et gagner des tours en le faisant.

Si vous ne le voyez pas, c’est que vous avez déjà épuisé les tours gratuits que vous pouviez obtenir grâce aux publicités pour la journée.

Améliorez votre village Coin Master

Chaque fois que vous mettez votre village à niveau, vous recevez une tonne de spins gratuits. Cependant, la mise à niveau nécessite un tas d’or que vous ne pouvez obtenir qu’à partir des spins. Ainsi, bien que les récompenses soient importantes, ce n’est pas une méthode sur laquelle vous pouvez compter en permanence.

Moon Active Coin Master est une affaire de spins, alors ne manquez pas d’en obtenir gratuitement !

Participez aux événements de Coin Master

De temps en temps, Coin Master organise des événements saisonniers ou spéciaux dans le jeu, et ce sont des moyens fantastiques de faire le plein de spins gratuits.

Sur la page de la machine à sous, regardez en haut à droite de l’écran.

Tout bouton qui apparaît sous l’icône du menu est un événement. Appuyez sur l’un d’eux et vous verrez ce qu’il faut faire pour obtenir des tours gratuits.

Gagnez des spins Coin Master en faisant tourner la machine

Enfin, et c’est quelque chose que vous ferez souvent, vous pouvez également gagner des tours gratuits en faisant tourner la machine à sous. Si vous êtes assez chanceux pour obtenir trois symboles d’énergie de spin d’affilée pendant un tour, vous serez alors récompensé par une tonne de spins gratuits.

Et selon votre chance, cela pourrait même vous rapporter plus de tours gratuits que la plupart des autres méthodes ci-dessus.

Et voilà, c’est tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir des tours gratuits dans Coin Master pour août 2022.