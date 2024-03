Codes Anime Fruit Simulator (mars 2024) : Spins gratuits, pièces et gemmes

Cumulez des spins gratuits, pièces, gemmes et plus encore avec notre liste de codes pour Anime Fruit Simulator afin de devenir le personnage le plus fort du serveur. Voici tous les codes actifs pour mars 2024.

Tout comme dans la vie réelle, les fruits peuvent vous donner beaucoup de pouvoirs dans Anime Fruit Simulator. Dans cette expérience Roblox créée par Obtain, l’objectif est d’acquérir des fruits puissants et des animaux de compagnie pour vaincre des ennemis forts et débloquer de nouveaux niveaux.

Pour vous aider à obtenir des pièces et des gemmes pour acheter des fruits et des animaux de compagnie, nous avons une liste de tous les codes actifs dans Anime Fruit Simulator. Ainsi, vous pourrez anéantir les boss les plus forts pour ouvrir de nouvelles zones.

Codes actifs d’Anime Fruit Simulator (mars 2024)

Utilisez ces codes pour obtenir des récompenses gratuites en mars 2024 :

New_Game??? – Récompenses gratuites

– Récompenses gratuites WelcomeToFruitSim – 10 Spins

– 10 Spins BUGFIXES – x2 Gemmes et x2 Pièces pendant 15 minutes

– x2 Gemmes et x2 Pièces pendant 15 minutes IWantSpins:) – 10 Spins

– 10 Spins OPTIMIZE – 10 Spins

Comment utiliser un code dans Anime Fruit Simulator ?

Utiliser un code dans Anime Fruit Simulator est très simple, suivez simplement ces étapes :

Allez sur la page officielle d’Anime Fruit Simulator et cliquez sur le bouton vert pour lancer le jeu. Cliquez sur le bouton ‘Codes’ sur le côté gauche de l’écran. Sélectionnez un code et collez-le. Appuyez sur Entrée sur votre clavier pour obtenir vos récompenses gratuites. Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’espace dans votre code afin qu’il soit validé.

Liste des codes expirés

AWAKENINGS!

SECRETFRUITS

FREEDRAGON!

20MIL!!!

VALENTINEtrong>

DRAGONRELEASE

1kFollowing:O?

50kMEMS?!

DUNGEONS!

10kLikesW!?

5kLikes!

20kMEMS

1MIL!

EGG-CELLENT!

2000Likes:O

soundleakModeler

500Likes!!!

200Likes:O

1000Likes!!!

triffyWscripter

TWITTERgang!

ObtainDiscord

FREETORI:O

À quoi servent les codes Anime Fruit Simulator ?

Les codes sont des cadeaux des développeurs pour aider les joueurs à progresser dans le jeu. De nouveaux codes avec des récompenses incroyables sont publiés lors d’un événement ou d’un jalon. Nous mettons régulièrement à jour cet article avec de nouveaux codes, donc assurez-vous de revenir souvent.

Alternativement, vous pouvez suivre les comptes Twitter et Discord du développeur pour plus de nouvelles et de mises à jour.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les codes d’Anime Fruit Simulator en mars 2024.