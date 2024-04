Codes Titan Warfare (avril 2024) : Spins gratuits, argent et plus

Affrontez des titans féroces ou devenez-en un vous-même et vainquez vos ennemis grâce à notre liste codes Titan Warfare, offrant des spins gratuits, de l’argent et d’autres objets. Voici tous les codes que vous pouvez utiliser pour avril 2024.

Réalisez vos rêves de transformation en titan ou d’utilisation du célèbre équipement ODM. Dans Titan Warfare, une expérience Roblox basée sur L’Attaque des Titans, vous pouvez vous transformer en titan et anéantir vos adversaires. Ou alors, vous pouvez choisir le mode PvE pour enfiler l’équipement ODM et viser la nuque des titans anormaux.

Avec des récompenses gratuites telles que de l’argent et des spins, vous aurez une meilleure chance contre vos adversaires, armés de nouvelles compétences et capacités.

Voici donc tous les codes les plus récents pour Titan Warfare à utiliser en avril 2024.

ROBLOX / AWESOME NINJA GAMES

Sommaire

Codes actifs de Titan Warfare (avril 2024)

Nous avons compilé une liste de tous les codes fonctionnels que vous pouvez utiliser dans Titan Warfare au 20 avril 2024.

STOP_EREN – 2500$ et spins gratuits

– 2500$ et spins gratuits THIS_IS_FREEDOM – 2500$ et spins gratuits

– 2500$ et spins gratuits STOP_THE_RUMBLING – 2500$ et spins gratuits

– 2500$ et spins gratuits FREEDOM_IS_HERE – 2500$ et spins gratuits

– 2500$ et spins gratuits GIANT_SPINE – 2500$ et spins gratuits

– 2500$ et spins gratuits BREAK_FREEEEEE – 2500$ et spins gratuits

– 2500$ et spins gratuits TRUE_FREEDOM – 2500$ et spins gratuits

– 2500$ et spins gratuits MIKASA_SUKASA – 2500$ et spins gratuits

– 2500$ et spins gratuits IF_I_LOSE_IT_ALL – 2500$ et spins gratuits

Comment utiliser un code de Titan Warfare ?

Utiliser un code dans Titan Warfare est un processus simple. Voici quelques étapes simples à suivre pour obtenir vos cadeaux :

Allez sur la page officielle de Titan Warfare et cliquez sur le bouton vert pour lancer le jeu. Cliquez sur Jouer et sélectionnez n’importe quel mode pour accéder à la Boutique. Naviguez jusqu’à la boîte à codes et tapez ou collez un code. Appuyez sur Entrée pour obtenir votre récompense gratuite.

Votre code ne fonctionne pas dans Titan Warfare ? Notez que les codes sont sensibles, assurez-vous donc de saisir exactement le code mentionné ci-dessus.

Liste des codes expirés

Voici une liste de codes expirés qui ne sont plus utilisables dans le jeu.

S4P3

TITAN_WARFARE_IS_AWESOME

SEASON_4!!!?

ILOVEDBD

TITANBATTLE

CONN1E

POTATO_LOVER

Comment obtenir de nouveaux codes pour Titan Warfare ?

Les développeurs publient souvent de nouveaux codes pour célébrer des étapes importantes ou pour aider les nouveaux joueurs à démarrer. Nous nous assurons de garder cette page à jour pour tout nouveau code. Assurez-vous donc de revenir chaque semaine pour de nouvelles récompenses.

Ces récompenses incluent d’importantes ressources en jeu comme de l’argent et des spins. L’argent vous aidera à acquérir de nouvelles ressources et capacités. De même, les spins vous aideront à obtenir des familles renommées de AOT comme Yeager, Ackerman, et plus, chacune avec ses avantages uniques.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les codes Titan Warfare pour avril 2024.