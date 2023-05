Hogwarts Legacy compte un grand nombre de personnages et Sirona Ryan est probablement l’un des plus populaires, mais aussi l’un des plus controversés. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Des duels chargés d’adrénaline, aux cours, en passant par les quêtes, les défis, le soin aux créatures magiques ou même l’exploration, ce ne sont pas les activités qui manquent dans Hogwarts Legacy. La bonne nouvelle, c’est que quelles que soient vos activités de prédilection vous croiserez régulièrement des personnages hauts en couleur qui bouleverseront votre quotidien.

Certains font sourire, d’autres mettent mal à l’aise, tandis que d’autres encore laissent planer une atmosphère de mystère derrière eux, il y en a pour tous les goûts. Cela dit, un personnage en particulier a retenu l’attention de la communauté, Sirona Ryan, mais qui est-elle ?

Qui est Sirona Ryan dans Hogwarts Legacy ?

Dans Hogwarts Legacy, Sirona Ryan une sorcière et la propriétaire des Trois Balais à Pré-au-Lard. Elle est le premier personnage transgenre de l’univers de Harry Potter. Les joueurs font rapidement connaissance avec elle dans le jeu puisqu’ils croisent sa route lorsqu’ils se rendent pour la première fois à Pré-au-Lard.

La raison pour laquelle les développeurs ont décidé d’inclure un personnage transgenre dans le RPG est qu’ils voulaient “créer un jeu représentatif et diversifié”, comme ils l’ont expliqué dans une interview avec IGN.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Qui plus est, étant donné que la sortie de Hogwarts Legacy a été teintée de controverse, en raison des propos tenus par l’auteure de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, les développeurs ont probablement décidé d’intégrer Sirona Ryan afin de distinguer également leurs opinions de celles de l’auteure.

Cela dit, cela n’a pas empêché un certain nombre d’internautes de prendre part au boycott étant donné que J.K. Rowling profite des bénéfices du jeu malgré le fait qu’elle n’ait pas été impliquée directement dans le développement de Hogwarts Legacy. D’autant plus que l’intégration de Sirona Ryan dans le RPG a eu un accueil des plus mitigés.

Si certains ont applaudi cette initiative, d’autres n’étaient pas satisfaits du fait que l’actrice qui double Sirona, Rebecca Root, n’ait pas été confirmée lors du lancement du jeu, car cela aurait fourni plus d’informations sur l’authenticité du personnage. De plus, certains n’étaient pas emballés par le nom du personnage, Sirona Ryan, qu’ils ont jugé très masculin.