Sony renonce à la liaison PSN obligatoire pour Helldivers 2 suite aux retours négatifs

Sony a fait marche arrière sur l’obligation de lier les comptes PlayStation Network pour jouer à Helldivers 2, suite à une controverse qui a entraîné un bombardement de critiques négatives et le retrait du jeu sur Steam dans plus de 170 pays.

Le 3 mai, les développeurs de Helldivers 2 chez Arrowhead avaient annoncé que les joueurs sur Steam seraient obligés de connecter leur compte au PlayStation Network comme nouvelle mesure de sécurité, ce qui a rapidement mené à une controverse majeure.

En conséquence, le jeu a été retiré de Steam dans 177 pays, car ces régions n’étaient pas prises en charge par le PSN, tandis que plus de 100 000 joueurs actifs ont inondé la page du store de critiques très dures. Pendant ce temps, Johan Pilestedt, le directeur du jeu, admettait qu’il n’avait pas le “dernier mot” dans cette affaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sony a maintenant répondu à l’énorme réaction négative en retirant définitivement cette exigence.

« Fans de Helldivers, nous avons entendu vos retours concernant la mise à jour de liaison de compte de Helldivers 2 », a tweeté Sony. « La mise à jour du 6 mai, qui aurait requis la liaison des comptes Steam et PlayStation Network pour les nouveaux joueurs et pour les joueurs actuels à partir du 30 mai, ne sera pas mise en œuvre. »

Les joueurs ont célébré cette annonce dans la section des commentaires, beaucoup se réjouissant au nom d’Arrowhead, mais critiquant Sony pour avoir pris la décision initiale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Bien que cela soit une victoire pour les joueurs, vous avez laissé une tache durable sur votre marque en tant qu’éditeur », a commenté le streamer Twitch Pirate Software sur le tweet de Sony. « Beaucoup de gens ont maintenant très peu de raisons de faire confiance à Sony à l’avenir. »

« Peut-être que la prochaine fois, vous écouterez [les] développeurs. Il est clair qu’Arrowhead est en phase avec les joueurs », a déclaré un autre joueur en réponse à Sony. Tout au long de la controverse, il a été révélé qu’Arrowhead était internement contre ce changement, le community manager du jeu ayant révélé que les réactions au sein de l’équipe étaient « universellement négatives ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, comme l’a souligné le community manager de Palworld, il reste à voir comment l’avalanche de critiques négatives sur Steam reçues par Helldivers pendant la controverse affectera le statut du jeu.

Johan Pilestedt, directeur de Helldivers 2 et PDG d’Arrowhead, a pris le temps de revenir sur la décision de PlayStation. S’adressant directement aux joueurs de Helldivers 2 et à l’éditeur du jeu, il a tenu à louer les deux.

« Premièrement, je suis impressionné par la volonté de la communauté de Helldivers 2 et votre capacité à collaborer. Deuxièmement, je tiens à remercier nos partenaires et amis chez PlayStation pour avoir pris rapidement et efficacement la décision de rendre la liaison PSN facultative », a déclaré Pilestedt. « Nous voulons ensemble établir une nouvelle norme pour ce qu’est un jeu en direct, et comment les développeurs et la communauté peuvent se soutenir mutuellement pour créer les meilleures expériences de jeu. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À l’heure actuelle, Helldivers 2 a toujours une évaluation globalement négative basée sur les critiques récentes, tout en ayant une évaluation mixte de manière générale. Cependant, beaucoup ont déjà commencé à inciter les fans à supprimer ou mettre à jour leurs critiques à la lumière du revirement de Sony et du suivi de Pilestedt.