Arrowhead affirme être contre les changements exigés par Sony pour Helldivers 2

Le responsable de la communauté Helldivers 2, Spitz, a fait plusieurs déclarations sur le Discord officiel du jeu, révélant que ces changements ont été imposés par Sony et qu’ils ont suscité une réponse « négative générale » en interne.

Dès l’annonce de l’exigence d’un compte PSN pour pouvoir joueur sur Steam (PC), les joueurs de Helldivers 2 ont soupçonné qu’Arrowhead n’était pas à l’origine de cette obligation.

Il s’avère que ces joueurs avaient raison. Bien que l’annonce officielle sur leur page Steam affirme que les options de liaison entre un compte Steam et un compte PSN étaient « temporairement facultatives », les joueurs étaient très critiques à l’égard de ce changement. Et, selon le responsable de la communauté, Spitz, il en va de même pour les développeurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Des discussions internes sont en cours concernant la liaison obligatoire et bien que je ne puisse pas révéler de détails, la réaction de nos équipes de développement a été assez négative de façon générale et nous recherchons de meilleures options », a-t-il expliqué.

Il a également affirmé que la façon d’obliger les joueurs PC à avoir un compte Playstation était « complètement inconsciente » car elle affecte les joueurs dans les pays où il n’est pas possible de créer des comptes PSN, et que les FAQ, l’annonce sur Steam et le changement effectif dans le jeu émanaient tous de Sony, et non d’Arrowhead.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, il a tenu à rassurer les joueurs craignant de ne plus pouvoir jouer au jeu :

« Si aucune meilleure solution n’est proposée pour les joueurs des régions sans couverture PSN, je suis certain que nous ne rendrons pas le changement obligatoire pour ces joueurs. Nous ne forcerons pas les gens à enfreindre les conditions d’utilisation de Sony ou à ne pas jouer au jeu ».

Spitz était dans de sales draps pour ses commentaires sur le jeu qui assuraient que ce changement n’était pas un si gros problème, mais il s’est excusé depuis.

« En réalité, je préfère que personne ne s’inquiète pour moi. C’est vrai, j’ai laissé les critiques m’atteindre et j’ai réagi de manière inappropriée envers quelques personnes. C’est ma responsabilité. Je comprends parfaitement pourquoi les gens sont contrariés par l’obligation de lier les comptes – cela ne me réjouit pas non plus. Quand je suggérais aux gens de laisser des avis négatifs, c’était sincère. Mais il existe de bonnes et de mauvaises façons d’exprimer son mécontentement, et attaquer les développeurs et les modérateurs ici n’est pas la solution et ne modifiera pas cette décision », a-t-il expliqué.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Spitz a continué : « Les gens sont sous le coup de l’émotion et à juste titre, beaucoup d’entre eux ne pourront plus jouer au jeu. C’est nul. Mon but n’est pas d’attaquer les personnes mécontentes du changement, j’essaie juste de protéger mon équipe des répercussions, alors j’ai foncé dans le tas ».

Il a assuré aux fans que l’équipe d’Arrowhead est « du côté des joueurs dans ce combat ».

Pirate Software, qui était très critique à l’égard de l’annonce initiale, a ensuite salué ces déclarations, même s’il n’a pas mâché ses mots en ce qui concerne l’implication de Sony.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Toute cette situation n’aurait jamais du se produire et d’entâcher Sony en tant qu’éditeur », a déclaré Pirate Software.

En fin de compte, même si le bombardement d’avis négatifs risque de ternir la réputation de Helldivers 2, les développeurs gardent espoir que la forte réponse négative de la communauté incitera Sony à effectuer des ajustements. Dans cette optique, ces critiques défavorables pourraient bien faire la différence.