Pré-patch note MAJ Helldivers 2 du 13 juin : retour des patrouilles, bug des grenades corrigé…

Les notes de patch anticipées pour la mise à jour du 13 juin de Helldivers 2 ont été publiées, révélant que les joueurs peuvent s’attendre à des lobbies sur invitation uniquement, plus d’une centaine de corrections, et bien plus encore.

Helldivers 2 a reçu de nombreuses mises à jour depuis son lancement en février 2024, mais toutes n’ont pas apporté de changements bienvenus. Dans certains cas, les patchs ont introduit de nouveaux problèmes en plus de corriger les anciens.

Le développeur Arrowhead a répondu à ces critiques en mai, informant la communauté de son intention de ralentir le rythme de sortie des patchs.

La prochaine mise à jour majeure sera donc lancée le 13 juin, soit trois semaines après l’annonce en question, apportant une foule de changements.

Le patch du 13 juin de Helldivers 2 inclut plus de 100 corrections de bugs

Dans un post sur les réseaux sociaux, les développeurs de Helldivers 2 ont confirmé que la prochaine mise à jour arrivera sur PC et PS5 le jeudi 13 juin.

Un mème édité dans le premier post du fil Twitter/X présente un résumé des plus grands changements du patch. Par exemple, les joueurs peuvent s’attendre à plus d’une centaine de modifications, dont une qui corrige enfin le bug des grenades infinies de Helldivers 2.

Le post confirme également l’ajout à venir de lignes d’approvisionnement, ainsi que des origines d’attaques visibles, le retour des patrouilles et du taux de spawn, et l’arrivée des Super Échantillons dès le niveau de difficulté 6.

Les super échantillons étaient auparavant exclusifs aux niveaux de difficulté 7 à 9, ce dernier point est donc particulièrement important pour les joueurs qui attendaient ce changement depuis le lancement.

Arrowhead a aussi utilisé le post pour clarifier sa nouvelle approche de la publication des patchs. Bien que les développeurs publieront les patchs de Helldivers 2 à un rythme plus lent, ils ne veulent pas que les joueurs pensent qu’ils se reposent sur leurs lauriers.

L’équipe est confiante sur le fait le prochain patch sera « solide », car il aborde des centaines de corrections et introduit des fonctionnalités demandées depuis longtemps comme les lobbies sur invitation uniquement.

« Nous continuerons à sortir des patchs et du contenu qui écrasent les bugs et font évoluer le jeu. Et, surtout, nous faisons évoluer le jeu AVEC nos joueurs et notre communauté », lit-on dans une partie de la déclaration.

Nous mettrons à jour cette page lorsque ce patch de mise à jour de Helldivers 2 sera officiellement en ligne le 13 juin.