Patch note Helldivers 2 du 29 avril : équilibrage des armes, nerf dégâts de brûlure…

Helldivers 2 connaît des ajustements importants concernant les armes, les adversaires et bien plus encore. Découvrez toutes les nouveautés du patch de mise à jour 01.000.203 du 29 avril.

Avec des serveurs toujours actifs et un univers de jeu qui évolue sans cesse, Helldivers 2 reste un titre dynamique et en pleine expansion. Les joueurs sont avides de se lancer encore et toujours dans le combat pour la Démocratie. En tant que jeu en continu, il est essentiel d’apporter régulièrement des modifications aux armes, aux ennemis et à la jouabilité.

Ainsi, des nerfs de dégâts, des buffs, des équilibrages et des corrections de bugs sont au programme de ce patch du 29 avril pour Helldivers 2.

Quoi de neuf dans la mise à jour 01.000.203 du 29 avril pour Helldivers 2 ?

Arrowhead Game Studios

Les armes, Stratagèmes, armures et ennemis de Helldivers 2 ont été équilibrés, avec des buffs et des nerfs variés. Par exemple, les armures avec une note supérieure à 100 diminuent maintenant les dégâts des tirs à la tête, et les dégâts de brûlure ont été réduits de 15 %, facilitant la survie des joueurs enflammés.

Plus de vingt armes ont été modifiées, subissant divers ajustements affectant leurs munitions ou leurs dégâts. Parmi les changements notables, le CB-9 Arbalète Explosive et le SG-8P Bourreau Plasma ont vu des modifications apportées à leurs munitions et à leur vitesse.

Les ennemis n’ont pas été épargnés, avec des ajustements de vitesse pour les Titans Corrosifs et les Matriarches (ou Baveurs Corrosifs jaunes), un nerf des dégâts de feu pour le Calcineur colossal, et un buff de la cadence de tir pour le Dévastator standard.

Notes complètes du patch de mise à jour 01.000.203 de Helldivers 2 du 29 avril

Les notes complètes de la mise à jour de Helldivers 2 du 29 avril sont listées ci-dessous.

Aperçu

Pour ce patch, nous avons apporté des améliorations et des changements aux domaines suivants :

Équilibrage des armes, des stratagèmes et des ennemis

Changement de la mission Diffuser la Démocratie

Général

Les armures avec une note de protection supérieure à 100 réduisent également les dégâts sur les tirs à la tête.

Les poses de victoire ne seront désormais jouées que pour ceux qui ont réussi l’extration. (Pas de fausse valeur sur mon vaisseau.)

Dégâts de brûlure réduits de 15 %

Armes principales, secondaires et de soutien

CB-9 Arbalète Explosive

Explosion légèrement plus faible

Augmentation du déséquilibre

Diminution du nombre maximum de chargeurs de 12 à 8

Augmentation du nombre de chargeurs reçus lors du réapprovisionnement de 6 à 8

Légère réduction de l’ergonomie

Vitesse du projectile augmentée

LAS-99 Canon Quasar

Augmentation du temps de recharge de 5 secondes

BR-14 Pacificateur

Le mode automatique est maintenant le mode de tir par défaut

Réduction du recul

Augmentation du nombre maximal de chargeurs de 6 à 8

Augmentation du nombre de chargeurs reçus lors du réapprovisionnement de 6 à 8

Maintenant classé parmi les fusils d’assaut

LAS-98 Canon Laser

Légère augmentation des dégâts

Légère réduction des dégâts contre les corps de grande taille

SG-8P Bourreau Plasma

Diminution du nombre maximum de chargeurs de 12 à 8

Augmentation du nombre de chargeurs reçus lors du réapprovisionnement de 6 à 8

Augmentation de la vitesse du projectile, mais portée conservée

Diminution de la chute de dégâts sur l’explosion

Maintenant classé dans la catégorie des armes énergétiques

ARC-12 Blitzer

Augmentation des tirs par minute de 30 à 45

Maintenant classé dans la catégorie des armes énergétiques

R-36 Volcan

Diminution du nombre maximum de chargeurs de 12 à 6

Dégâts de l’explosion diminuent plus rapidement

LAS-16 Faucille

Diminution du nombre de chargeurs de 6 à 3

LAS-5 Faux

Augmentation des dégâts de 300 à 350

Diminution du nombre maximal de chargeurs de 6 à 4

RS-422 Fusil électromagnétique

Augmentation de la pénétration des armures en mode sûr et en mode non sûr

Force de déséquilibre légèrement réduite

E/MG-101 Tourelle Mitrailleuse Lourde

Réticule en troisième personne activé

R63-CS Diligence Débusqueur

Dégâts augmentés de 128 à 140

Ergonomie améliorée

R-63 Diligence

Dégâts augmentés de 112 à 125

P-19 Rédempteur

Légère augmentation du recul

P-2 Pacificateur

Augmentation des dégâts de 60 à 75

P-4 Sénateur

Augmentation des dégâts de 150 à 175

Ajout d’un speedloader lors du rechargement sur un cylindre vide – accélère considérablement le rechargement sur vide

LAS-7 Dague

Augmentation des dégâts de 150 à 200

AR-19 Libérateur

Dégâts augmentés de 55 à 60

AR-23C Libérateur Percutant

Dégâts augmentés de 55 à 65

JAR-5 Dominateur

Dégâts diminués de 300 à 275

AX/AR-23 Cerbère

Dégâts diminués de 30 %

RL-77 Lance-roquettes de Proximité

Le Lance-roquettes de Proximité n’explosera plus lorsqu’il est tiré près des Stratagèmes (tourelle, Sentinelles, Réapprovisionnements) et autres Helldivers

Rayon de proximité réduit

Stratagèmes

MG-43 Mitrailleuse

Santé augmentée pour correspondre à d’autres Sentinelles

A/ARC-3 Tour Tesla

Santé augmentée de 33 %

FAF-14 Lance

Ajout d’une étape de rechargement après que le missile dépensé a été écarté

Ennemis

Vitesse de déplacement du Baveur Corrosif et des Matriarches légèrement réduite

Cogneurs colossaux et Calcineurs (Hulks) : Force nécessaire pour les déséquilibrer légèrement augmentée

Dégâts directs du lance-flammes du Calcineur réduits de 20 %

Taux de tir du Dévastator légèrement augmenté (seulement le dévastator standard)

Mouvement latéral des vaisseaux de combat légèrement augmenté

Les cavaliers d’Aranéides éclaireurs sont maintenant moins vulnérables aux explosions

Santé et armure des Générateurs de Brouillard augmentées

Le nombre de vaisseaux de combat pouvant être actifs en même temps est maintenant beaucoup plus bas

Patrouilles ennemies

Le nombre de patrouilles a été augmenté lorsqu’il y a moins de 4 joueurs. Moins il y a de joueurs, plus le nombre est important. Pour les missions à 4 joueurs, il n’y aura aucun changement par rapport à avant. Le changement le plus notable sera pour les joueurs solo à des difficultés plus élevées

Gameplay

Améliorations mineures de la génération de niveaux sur la manière dont nous distribuons les emplacements tout au long de la carte de mission. Cela devrait améliorer la variation des distances entre les objectifs, et les objectifs seront probablement moins éloignés les uns des autres qu’avant.

Ajout d’un réglage dans le menu des options de la section gameplay pour désactiver l’escalade et le franchissement automatiques en courant.

La mission Diffuser la démocratie, autrement connue sous le nom de « hisser le drapeau », peut désormais être appréciée à des difficultés plus élevées pour une diffusion maximale de la liberté.

Lors de la préparation, les Helldivers saluent maintenant pour assurer une préparation démocratique maximale.

Ajout d’une ambiance au danger planétaire Tremblement pour souligner la gravité afin que les Helldivers puissent réagir en conséquence

Les tirs qui ricochent sur les ennemis lourdement armés frapperont désormais correctement le Helldiver qui les a tirés. La discipline de la gâchette est vivement recommandée.

Correctifs

Correctifs de crash

Correction d’un crash qui pouvait survenir lorsque l’hôte abandonnait la mission avec l’escouade.

Correction d’un crash qui pouvait survenir si un joueur essayait d’entrer dans un EXO-45 Exosquelette Patriote occupé.

Correction d’un crash qui pouvait survenir pour tous les joueurs après ou pendant l’écran des résultats de la mission.

Correction d’un crash qui pouvait survenir après avoir tiré depuis le lance-roquettes de l’EXO-45 Exosquelette Patriote.

Correction d’un crash qui pouvait survenir pour tous les joueurs à l’exception de celui qui rejoignait la mission en cours avec une armure différente et était renforcé.

Correction de la méthodologie de conditionnement supérieure du module de vaisseau qui ne fonctionnait pas correctement.

Correction du module d’absorption des explosions du vaisseau afin qu’il augmente correctement la résistance des sentinels aux explosions.

Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient pas naviguer vers les résultats de recherche dans le menu Social.

Correction de quelques problèmes où les éléments équipés dans une Obligation de Guerre n’étaient pas réellement équipés.

Correction d’un exploit qui permettait aux Helldivers trop zélés d’utiliser des grenades de manière excessive.

Correction d’un problème où les tueries par barrage orbital ne faisaient pas progresser l’ordre d’exercice de tir indirect.

Correction d’un problème qui permettait aux traîtres d’essayer de saboter la navette d’extraction en déployant des stratagèmes de sentinelle en dessous.

Correction d’un problème où les tempêtes ioniques empêchaient incorrectement le déploiement de la balise d’extraction.

Correction de quelques faisceaux de stratagèmes utilisant un codage couleur incorrect.

Correction d’un problème où le joystick gauche sur une manette ne pouvait pas être utilisé pour naviguer dans le menu Social.

Correction de quelques problèmes où divers éléments de l’interface utilisateur étaient coupés, décentrés ou trop proches du bord de l’écran sur des affichages ultra-larges.

Correction du fusil anti-matériel positionné à l’envers après son déploiement.

Correction d’un bug où le joueur pouvait dupliquer des munitions en annulant le rechargement du fusil anti-matériel à un moment spécifique.

Correction d’un bug où le fusil anti-matériel consommait un chargeur supplémentaire après un rechargement annulé.

Correction d’un bug où le fusil sans recul consommait une coquille supplémentaire du sac à dos si le rechargement était annulé juste après l’insertion d’une coquille, mais avant que le rechargement ne soit terminé.

Correction d’un problème où la Faucille et le Canon Quasar ne pouvaient pas tirer à travers le feuillage.

Correction de plusieurs problèmes où les vignettes d’armes disparaissaient lors du défilement dans l’Armurerie.

Correction de problèmes où les vaisseaux de combat automates ne pouvaient parfois pas voir le joueur.

Correction de la collision incorrecte laissée après avoir détruit des bunkers automates ou des tours de détection avec des bombes infernales.

Correction d’un problème où les bombes infernales ne se déployaient pas sur certaines missions

Correction de certains problèmes qui entraînaient la noyade des Helldivers dans l’eau profonde à l’atterrissage.

Correction d’un problème où l’optimisation de l’espace des Hellpods faisait dépasser la capacité des munitions.

Correction d’un problème où les Rôdeurs devenaient très visibles dans le brouillard

Les mines sont maintenant pingables pour une meilleure coordination avec votre équipe.

La réception de demandes d’amitié donne maintenant au joueur une pop-up.

Amélioration de la lisibilité des invites et des conseils affichés dans le tutoriel et l’intégration.

L’expérience totale est maintenant visible dans l’onglet carrière.

Meilleur support pour les moniteurs ultra-larges en fixant le rapport d’aspect des menus à 16:9 et en ajoutant un réglage pour contrôler la largeur de l’HUD.

Les raccourcis clavier liés au pavé numérique ne se réinitialiseront plus après un redémarrage.

Correction de l’audio inconsistent lorsque des écouteurs sont branchés sur la manette Dual Sense pendant le jeu sur PC.

Jouer à Pierre-papier-ciseaux devant le vaisseau ne cause plus la chute du joueur dans l’espace.

Le APW-1 Fusil de Précision et la MG-206 Mitrailleuse lourde déclenchent désormais des marqueurs lorsqu’ils sont utilisés avec un viseur.

L’arme secondaire ne reste plus en position ADS du Bouclier Balistique après l’utilisation d’un stimulant avec le Sac à Dos Bouclier Balistique.

« Ouvrir le chat texte » est maintenant reconfigurable.

Les armes explosives telles que le R-36 Volcan, le CB-9 Arbalète Explosive, le GP-31 Pistolet à grenades n’attirent plus les joueurs vers l’explosion.

Désactivation des invitations d’escouade pendant le tutoriel qui provoquait un chevauchement dans l’interface utilisateur.

Correction du chevauchement des armes primaires et secondaires sur le modèle de personnage dans l’armurerie.

Correction des éléments de l’interface utilisateur lors du premier démarrage coupés sur un moniteur au format 21:9.

Le rapport et le blocage des joueurs sont maintenant visibles dans le menu de l’escouade.

Les Charognards morts cessent désormais de crier à l’aide s’ils sont tués pendant qu’ils appellent des renforts.

Correction des canons anti-aériens apparaissant comme « Brouilleurs de Stratagèmes » dans les avertissements de danger.

Problèmes connus

Divers problèmes impliquant les invitations d’amis et le crossplay