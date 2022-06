Un remaster de GTA 4 serait toujours d’actualité selon une fuite

Un leaker a récemment affirmé que Rockstar Games prévoit toujours de remastériser GTA 4, mais que le studio pourrait s’inspirer de la Definitive Edition dans le but de l’associer à d’autres jeux.

Tout au long de l’année 2021, la communauté de Grand Theft Auto s’est enflammée après avoir appris que Rockstar Games allait remastériser GTA 3, Vice City et San Andreas.

Ce pack a ensuite été publié sous le nom de “Definitive Edition”, mais l’engouement est rapidement retombé en raison de différents problèmes liés aux remasters.

Et depuis, les fans ne demandent qu’à mettre la main sur GTA 6. Mais malheureusement pour eux, l’attente devrait se faire encore longue.

Toutefois, afin de faire patienter les joueurs, Rockstar pourrait bien offrir un nouveau remaster.

Selon les récentes affirmations de Matheusvictorbr pour XFire, qui a fait de nombreuses déclarations sur GTA 6 et GTA Online au cours des derniers mois, une version remastérisée de GTA 4 devrait arriver, mais au sein d’un pack.

À l’image de Definitive Edition, il s’agira d’un pack de trois jeux, mais rien n’est dit sur les identités des deux autres jeux.

Il serait facile de suggérer que Rockstar envisage un remaster de l’édition complète de GTA 4, qui incluait GTA IV et ses deux DLC : The Lost and the Damned et The Ballad of Gay Tony. Mais qui sait ?

Bien évidemment, comme avec toutes les fuites concernant GTA, prenez ces informations avec des pincettes jusqu’à ce que Rockstar s’exprime publiquement.