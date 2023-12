GTA 6 : La référence épique à Red Dead Redemption 2 trouvée par les fans

Les fans ont repéré un subtil clin d’œil à Red Dead Redemption dans la bande-annonce de GTA 6, rendant hommage à une autre grande franchise de Rockstar.

Lorsque la bande-annonce de GTA 6 a finalement été diffusée en décembre 2023, les fans se sont empressés de chercher des clins d’œil dans les nouvelles images. Des références aux anciens GTA, des personnalités réelles et plus encore sont en effet inclus dans le trailer de deux minutes et demie.

Rockstar étant Rockstar, les joueurs n’ont clairement pas fini de trouver des allusions et autres Easter eggs dans la bande-annonce de son jeu tant attendu. Le dernier détail en date fait d’ailleurs référence à une autre série majeure du studio, Red Dead Redemption.

Un clin d’œil à Red Dead Redemption dans le trailer de GTA 6

Le clin d’œil, d’abord repéré par l’utilisateur Twitter tempestGTA, est un hommage au personnage d’Everett Morgan de Red Dead Redemption 2. Vers la fin de la bande-annonce, on peut voir les protagonistes Lucia et Jason enfoncer la porte d’un magasin juste avant de le cambrioler.

“Un détail que vous avez probablement manqué est ce sticker dans la bande-annonce de #GTAVI qui ressemble beaucoup au personnage de #RDR2, Everett Morgan.“

Les portes sont couvertes d’autocollants, dont l’un arbore le visage d’Everett Morgan, un personnage de l’univers Red Dead. Pour être plus précis, il s’agit d’une des cibles pour une mission de Red Dead Online.

Jusqu’à présent, c’est le premier grand clin d’œil à RDR que les fans ont remarqué. Bien entendu, si d’autres apparaissent, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

À part GTA, Red Dead est l’une des franchises les plus populaires de Rockstar : il est tout à fait possible de découvrir de nouveaux Easter eggs. La suite, sortie en 2018, avait reçu des éloges quasi unanimes de la part des critiques et des fans.

Et si vous aimez ces clins d’œil et autres Easter eggs, on vous en a compilés plusieurs ici, sortis tout droit du trailer de GTA 6.

