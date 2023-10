GTA 6 pourrait présenter les animations les plus réalistes à ce jour

Alors que l’excitation autour de GTA 6 un peu plus chaque jour, un fan assidu a récemment découvert un brevet innovant pour des animations révolutionnaires de personnages dans le jeu.

Au fil des ans, la communauté de GTA a déterré toutes sortes d’informations concernant le jeu, des brevets sur les villes évolutives de GTA 6 à une expérience en ligne fluide sans temps de chargement inutiles.

Et la dernière trouvaille en date nous vient d’un utilisateur Reddit nommé Tobbelobben30, qui est tombé sur un brevet qui pourrait véritablement révolutionner les animations de personnages en jeu dans GTA 6.

Cette enquête a débuté lorsque Tobbelobben a repéré le nom “Tobias Kleanthous” au sein des fuites concernant GTA 6.

Une recherche rapide a mené à son profil LinkedIn où il apparaît que Kleanthous a travaillé chez Rockstar Games de 2014 à fin 2021, principalement sur l’IA, le gameplay et l’animation. Le profil contient également un brevet intitulé “System and Method for Virtual Character Locomotion“. Ce document décrit un système sophistiqué pour contrôler l’animation et le mouvement des objets en jeu, en utilisant une bibliothèque de petits blocs pour les mouvements des personnages.

Ce système peut combiner ces blocs de nombreuses manières pour créer un large éventail d’animations, ouvrant la voie à des interactions de personnages plus diverses et réalistes. Pour les fans assidus de GTA 6, cela signifie voir les personnages du jeu passer en toute fluidité d’une animation à une autre, comme une promenade tranquille dans la rue à des signes de fatigue ou une réaction à une blessure, en remplacement des habituelles animations préconçues pour chaque scénario.

Tobbelobben a également mis en évidence des cas tirés des fuites de gameplay, tels que des policiers ajustant dynamiquement leur couverture et leur posture en fonction de leur environnement, illustrant le potentiel pour des interactions plus intelligentes et plus complexes.

Cette nouvelle découverte de brevet alimente une fois de plus l’excitation autour de GTA 6, alors que les fans restent en attente de toute annonce ou révélation de la part de Rockstar.