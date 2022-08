Quel est le record de victoires dans Fortnite ?

Ludovic Quinson . Dernière mise à jour: 01 août 2022

Fortnite a toujours été un jeu compétitif, opposant les joueurs les uns aux autres dans une bataille pour être le dernier survivant. Et comme dans tout jeu de tir compétitif, le nombre de victoires que vous remportez varie en fonction de votre expérience et de vos compétences, mais alors qui en a le plus ?

Relever les défis, améliorer le passe de combat et profiter du jeu avec ses amis est évidemment une partie importante de l’expérience Fortnite.

Cependant, il s’agit également d’un jeu extrêmement compétitif, où les joueurs sont constamment à la recherche de victoires et de kills. Si votre K/D est souvent un bon indicateur de vos compétences, le nombre de vos victoires l’est tout autant.

Mais depuis le lancement de Fortnite en 2017, certains joueurs ont déjà remporté des centaines et des centaines de victoires.

Cela dit, certains se demandent qui est le joueur qui a le plus de victoires sur le Battle Royale, toutes plateformes confondues.

Le joueur Fortnite qui a remporté le plus de victoires

Selon Fortnitetracker, en date du 31 juillet 2022, le joueur ayant le plus de victoires dans Fortnite est “Ship”, et il a réussi à accumuler 36 783 victoires ce qui représente plus de 16 000 victoires de plus que le joueur en deuxième position.

Fortnitetracker

C’est un nombre de victoires assez impressionnant, d’autant plus que le joueur a joué 61 474 parties ce qui fait alors un ratio victoires/défaites de 59,82%.

Ce joueur a également un K/D de 16,37 et a le plus grand nombre de kills dans Fortnite avec 404 442.

Ces chiffres sont tout à fait dignes de la première place et peuvent sembler assez intimidants pour les nouveaux joueurs. Cependant, le joueur a plus de 506 jours de jeu, alors ne vous sentez pas trop mal lorsque vous comparez vos statistiques avec lui.