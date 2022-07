Deux nouveaux skins de Thor : Love and Thunder s’abattent sur Fortnite

À l’occasion de la sortie du film Thor : Love and Thunder au cinéma, Epic Games lance une nouvelle collaboration avec Fortnite.

Thor Odinson et Mighty Thor sont les prochains personnages de Fortnite Battle Royale qui vont apporter du nouveau contenu tout frais au jeu d’Epic Games. Deux skins, des pioches, des planeurs et même un écran de chargement.

“Retrouvez dès maintenant dans la boutique d’objets de Fortnite deux Thor qui ont porté le Mjölnir : Thor Odinson et Mighty Thor. Inspirés par le film Thor : Love and Thunder des studios Marvel, ces dieux du tonnerre (à la relation compliquée) sont disponibles dans le pack Dieux du Tonnerre, qui inclut également deux accessoires de dos, deux pioches, deux planeurs ainsi qu’une emote et un écran de chargement ! De plus, vous pouvez vous entourer d’éclairs avec le style Pleine charge des tenues et pioches.

THOR ODINSON : UN HOMME HORS DU COMMUN

Protecteur non seulement d’Asgard, mais aussi des neuf royaumes, Thor Odinson est inclus dans le pack Dieux du Tonnerre avec les objets suivants :

L’accessoire de dos Cape de Thor : tissée à partir des meilleurs matériaux d’Asgard.

: tissée à partir des meilleurs matériaux d’Asgard. La pioche Stormbreaker : forgée à partir d’Uru sur Nidavellir, elle est capable d’invoquer le Bifrost.

: forgée à partir d’Uru sur Nidavellir, elle est capable d’invoquer le Bifrost. Le planeur Vol de Stormbreaker : utilisez le pouvoir du Bifrost pour saisir Stormbreaker et planer à travers le ciel.

: utilisez le pouvoir du Bifrost pour saisir Stormbreaker et planer à travers le ciel. L’emote Marteau en main : quiconque a la force de porter ce marteau se voit octroyer le pouvoir de déclencher une puissante frappe. (Seules les tenues suivantes possèdent la puissance nécessaire à l’utilisation de cette emote : Thor Odinson, Mighty Thor, Thor et Captain America.)

MIGHTY THOR : DÉESSE DU TONNERRE

Jane Foster est devenue Mighty Thor après avoir soulevé le Mjölnir, démontrant ainsi qu’elle est digne des pouvoirs de Thor. Mighty Thor est incluse dans le pack Dieux du Tonnerre avec les objets suivants :

L’accessoire de dos Cape de Mighty Thor : une cape incontournable pour une nouvelle Thor.

: une cape incontournable pour une nouvelle Thor. La pioche Mjölnir reformé : reconstituée par la foudre pour sa nouvelle détentrice.

: reconstituée par la foudre pour sa nouvelle détentrice. Le planeur Vol de Mjölnir : utilisez le pouvoir des éclairs pour saisir Mjölnir et planer à travers le ciel.

À PLEINE CHARGE

La tenue Thor Odinson, la tenue Mighty Thor, la pioche Stormbreaker et la pioche Mjölnir reformé possèdent le style Pleine charge. Grâce à ce style réactif, les tenues s’électrisent lorsque vous éliminez un adversaire et les pioches font de même lorsque vous touchez un point faible. Activez le pouvoir des Dieux du Tonnerre !

ÉCRAN DE CHARGEMENT DIEUX DU TONNERRE

Le pack Dieux du Tonnerre inclut l’écran de chargement Dieux du Tonnerre. Faites tomber la foudre et abattez votre marteau :

Faites des étincelles avec Thor Odinson et Mighty Thor !”

Source : Epic Games