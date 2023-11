Des leaks révèlent un mode Course pour Fortnite : fenêtre de sortie, cartes, et plus

Des leaks sur Fortnite révèlent que le jeu pourrait bientôt obtenir un nouveau mode Course, permettant aux joueurs de concourir pour la première place dans les véhicules de Fortnite.

Alors que le Chapitre 4 de Fortnite se termine, et que les joueurs continuent de profiter de la Saison OG, des détails concernant du contenu à venir ont été divulgués, les dataminers travaillant d’arrache-pied pour découvrir ce qu’Epic a en réserve pour le nouveau Chapitre.

Un mode Course est en spéculation depuis un certain temps maintenant, des fuites ayant déjà révélé des détails suggérant que le mode est prévu. Et désormais, il semble encore plus probable qu’il sera présent dans le Chapitre 5 du battle royale gratuit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fortnite propose unee variété de types de véhicules que les joueurs peuvent conduire dans le battle royale, mais ceux-ci pourraient également se diriger vers un mode à part entière. Voici donc tous les détails que vous devez savoir sur le mode Course de Fortnite.

Epic Games

Une fenêtre de sortie possible pour le mode Course de Fortnite divulguée

Selon les leaks de sources fiables HYPEX et Shiina, Fortnite obtiendra un nouveau mode Course multijoueur dans le Chapitre 5 Saison 1, qui devrait commencer le 3 décembre 2023.

Si les fuites sont vraies, une fois le Chapitre 5 lancé, les joueurs pourront s’affronter pour la première place dans un nouveau mode Course qui disposera de ses propres cartes, progression, et plus encore.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Explications du possible mode Course de Fortnite

Le leaker fiable de Fortnite, Shiina, a révélé des détails sur ce mode Course, qui aura un mode casual et classé, ainsi qu’un Battle Pass exclusif.

Bien que l’on ne sache pas exactement quels véhicules seront disponibles dans le mode, les joueurs pourront apparemment « débloquer plusieurs voitures », ce qui pourrait être via le Battle Pass exclusif du mode, ou par une autre forme de progression.

Cartes du mode Course Fortnite divulguées

De plus, le mode devrait comporter 12 cartes pour le mode Casual et 4 cartes pour le mode Classé, ainsi que des « Essais Chronométrés » et des « modes Tutoriel ». HYPEX a révélé les noms divulgués pour les cartes, qui sont les suivants :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Casual : Apollo Cruise Driftmania Facade Infinity JackRabbit Olympus Rally Sidewinder Snap Sweet Jumps Turbine

: Classé : Sweet Jumps Circuit Asiatique Turbine Driftmania EZ3

:

Ce n’est pas la première fois que Fortnite se diversifie en dehors du battle royale, car le Mode Créatif du jeu offre aux joueurs diverses nouvelles expériences, telles que des cartes de parkour comme Only Up 2.0.

Gardez à l’esprit que ce ne sont que des leaks, et rien n’a été confirmé pour l’instant, donc prenez toutes ces informations avec des pincettes. En attendant, venez découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur l’évènement de fin du Chapitre 4 de Fortnite.