Les fans de Fortnite exigent des changements visuels majeurs dans la Saison 3 du Chapitre 5

Les joueurs de Fortnite ont exprimé leur désir de voir certaines modifications visuelles revenir dans le jeu suite aux couleurs “ternes” de la saison actuelle.

Fortnite Chapitre 5 Saison 3 n’a pas seulement introduit une toute nouvelle méta de véhicules inattendue, mais aussi un tout nouveau mode de jeu Recharge qui ramène les anciens points d’intérêt (POI) et armes emblématiques. Dès le départ, cette addition au jeu a été bien accueillie, au point que le nombre de joueurs a surpassé celui des autres modes.

Avec Recharge, les nouveaux joueurs qui viennent de se lancer dans le Battle Royale peuvent enfin avoir un aperçu de ce que c’était de jouer durant les premières saisons de Fortnite. Mais ce n’est pas tout – puisque Recharge correspond au Chapitre 1, les graphismes ont également été modifiés pour correspondre aux visuels des saisons précédentes.

La discussion sur le retour des graphismes originaux de Fortnite n’est pas nouvelle, mais suite à Recharge, certains joueurs ont exprimé dans un post sur X qu’ils aimeraient que les changements visuels liés à l’herbe et aux couleurs soient ramenés dans tous les modes de Fortnite : “Je pense que la communauté Fortnite a été claire : Nous voulons de l’herbe verte et des couleurs vibrantes plutôt que les couleurs ternes de la vie réelle.”

Les POI de Fortnite sont constamment modifiés chaque saison, ajoutant de nouveaux biomes, des détails, des PNJ, et bien plus encore. Ainsi, voir la palette de couleurs changer sur toute la carte est quelque chose à laquelle on peut s’attendre.

“Ouais, honnêtement. Je ne suis même pas l’un de ces joueurs OG qui veut que l’ancien contenu revienne ; je suis un joueur nouvelle génération depuis le Chapitre 4 et principalement après (bien que j’aie commencé en C2S8), et je peux définitivement dire que je préfère l’ancienne tendance de coloration des biomes,” a mentionné un utilisateur.

Un autre utilisateur a écrit : “À 100%. J’espère vraiment que le succès de OG et Recharge a montré quelque chose à Epic. Ils ont la chance de suivre leur ancienne formule dans le Chapitre 6.”

Pendant ce temps, un joueur a souligné que les “graphismes réalistes” causent de sérieux problèmes de performance.

“Fortnite OG, j’ai eu mes meilleures performances depuis le Chapitre 2 mais cela n’a duré qu’un mois,” a-t-il dit. “Une fois qu’ils sont passés à l’Unreal Engine 5 et aux graphismes hyper-réalistes, mon jeu ressemble à une patate à chaque partie.”

“Ouais, les couleurs vives des saisons précédentes me manquent,” a ajouté un autre.

En somme, bien qu’une partie des commentaires mentionnent qu’ils ne se soucient pas du style de la saison actuelle, il est clair que certains joueurs regrettent l’apparence des saisons précédentes. Cependant, sachant que le thème change chaque saison, il y a toujours une possibilité que les visuels prennent une direction différente à l’avenir.

