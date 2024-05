Fortnite : le PDG d’Epic Games tease le thème de la Saison 3 du Chapitre 5

Un mot lâché par le cofondateur d’Epic Games, Mark Rein, laisse entrevoir le thème de la Saison 3 du Chapitre 5, comme indiqué dans une feuille de route Fortnite leakée.

Comme la tradition le veut, Mark Rein lâche un indice à chaque nouvelle saison, et il vient de le faire pour la Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite sur sa page X/Twitter. Lorsqu’on lui a demandé un mot pour décrire la prochaine saison, Mark a répondu : « Mon mot pour C5S3 est Nitro ».

Juste avant le lancement du Chapitre 5 Saison 2, Rein avait choisi « Ailes » comme mot de la saison, ce qui s’est révélé être vrai avec l’ajout de l’objet des Ailes d’Icare dans le jeu.

Les joueurs de Fortnite ont partagé leur enthousiasme à propos du mot récent en disant : « Intéressant. Espérons des véhicules blindés avec des armes. Post-apocalypse. Par pitié ».

Bien qu’il n’ait pas révélé beaucoup plus après son commentaire, des data miners comme HYPEX et ShiinaBR croient que le thème sera largement basé sur Mad Max et des voitures dans un climat apocalyptique. Cela confirmerait la feuille de route Fortnite leakée montrant une image floue suivant l’esthétique de la franchise Mad Max.

De plus, une image leakée d’un futur skin Fortnite présente le mot Nitro sur la poitrine, c’est pourquoi beaucoup pensent qu’il s’agit d’un skin du Passe de Combat plutôt que du thème entier.

En outre, l’événement en cours sur l’île de la Saison 2 du Chapitre 5 suggère qu’une tempête de sable arrive, leakée plus tôt cette semaine sur X/Twitter par des data miners. On dit que la tempête de sable serait trois fois plus grande que l’île et qu’elle engloutira complètement la carte actuelle de Fortnite pour la transformer en biome désertique.

Cependant, les joueurs doivent se méfier des rumeurs, car elles sont souvent fausses, et ils doivent donc attendre les teasers officiels qu’Epic Games dévoile quelques jours avant une nouvelle saison de Fortnite.

Bien qu’à ce stade, la plupart des rumeurs mentionnées dans la feuille de route leakée se sont avérées vraies, que ce soit la collaboration avec Billie Eilish lors du Fortnite Festival ou la prise de contrôle de Star Wars dans LEGO Fortnite.