Wonderful World : tout ce qu’on sait sur le nouveau K-drama de Cha Eun-woo

Cha Eun-woo revient sur le petit écran dans un nouveau K-drama de 2024 qui fait déjà chavirer les fans et s’ajoute à la liste des incontournables de l’année. On vous dit tout ce qu’on sait sur Wonderful World.

Après une année 2023 généreuse en K-dramas de qualité, 2024 est prête à prendre la relève : elle a déjà une longue liste d’arguments solides pour retenir et divertir les spectateurs. Et Cha Eun-woo, qui a débuté comme idole K-Pop et s’est hissé parmi les meilleurs acteurs de séries coréennes, en fait partie. De My ID is Gangnam Beauty à son rôle récent dans A Good Day to Be A Dog, il est rapidement devenu un favori incontesté des fans.

Et ces derniers pourront de nouveau le voir durant les mois florissants du printemps, dans le K-drama Wonderful World. Cette nouvelle série parle d’une vengeance déchirante, Cha Eun-woo campant un rôle de bad boy.

Voici tout ce qu’il faut retenir du casting, de l’intrigue et de la date de sortie de Wonderful World.

Wonderful World : De quoi parle le K-drama ?

Une professeure de psychologie cherche à se venger pour son fils décédé après qu’aucun coupable ne soit puni pour le crime dans Wonderful World.

L’intrigue de la série coréenne est en contradiction avec son titre. Eun Soo-hyun est une écrivaine célèbre et une professeure respectée qui avait tout pour réussir. Mais sa vie s’effondre lorsque son fils meurt injustement. Lorsque l’affaire est négligée par le système judiciaire et ne parvient pas à punir le responsable, Soo-hyun décide de se venger à sa manière.

Dans Wonderful World, le personnage fait face à sa colère et à son chagrin en se liant avec des personnes dans la même situation. En résolvant son cas, ils commencent à guérir. Soo-hyun rencontre bientôt un jeune homme nommé Kwon Seon-yul. Issu d’une famille aisée et destiné à des études de médecine, il abandonne après une série d’incidents qui le privent de sa famille et mène une vie difficile.

Wonderful World : Qui est au casting ?

L’actrice Kim Nam-joo sera la protagoniste de Wonderful World dans le rôle d’Eun Soo-hyun, aux côtés de Cha Eun-woo. Voici la liste complète du casting :

Kim Nam-joo dans le rôle de Eun Soo-hyun

Cha Eun-woo dans le rôle de Kwon Seon-yul

Kim Kang-woo dans le rôle de Kang Soo-ho : un présentateur à succès et le mari de Soo-hyun

Im Se-mi dans le rôle de Han Yoo-ri : une merveille du shopping et amie proche de Soo-hyun

L’actrice de Sweet Home Saison 2 et Nevertheless, Yang Hye-ji, jouera également dans le K-drama dans un rôle secondaire en tant que personnage encore inconnu pour le moment.

Wonderful World marquera aussi le retour de l’actrice Kim sur le petit écran, son dernier rôle étant dans Misty pour le personnage de Go Hye-ran. Le K-drama était également un thriller mélodramatique et mystérieux.

Wonderful World : Quelle est la date de sortie ?

Wonderful World est prévu pour mars 2024, aucune date officielle n’ayant encore été annoncée.

De la même manière, aucun diffuseur n’a été officiellement présenté pour la sortie française. la série coréenne comprendra au total 14 épisodes.

Le K-drama de Cha Eun-woo et Kim Nam-joo sera un bel ajout pour le printemps, mais les fans devront attendre une date de sortie officielle. Selon Soompi, le K-drama a été annoncé initialement pour novembre 2024. Il est très probable qu’il soit dans ses dernières étapes de production, avec des promotions prévues en 2024.

Wonderful World : Y a-t-il une bande-annonce ?

Aucune bande-annonce officielle pour le K-drama Wonderful World n’a encore été publiée, mais la chaîne MBC a diffusé un teaser. Jetez un œil ci-dessous :

“Le trailer de la série MBC, Wonderful World, diffusion en mars prochain.”

C’est tout pour le moment concernant le K-drama Wonderful World. Nous tiendrons cet espace à jour dès que de plus amples informations seront publiées. Et pour ceux qui chercheraient d’autres K-dramas, il y a aussi notre liste des séries coréennes les plus attendues de 2024.

