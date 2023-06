Take Care of Maya : L’histoire vraie et choquante derrière le documentaire Netflix

Take Care of Maya est un documentaire Netflix qui retrace l’affaire bouleversante de Maya Kowalski et sa famille. Si vous avez le cœur bien accroché et que vous cherchez une histoire vraie qui va vous chambouler, vous êtes alors au bon endroit. Découvrez donc l’histoire poignante derrière ce documentaire et où se trouve Maya maintenant.

Netflix offre un catalogue impressionnant de documentaires en tout genre. Et le dernier en date qui va certainement énormément faire parler de lui, c’est Take Care of Maya.

Alors si vous l’avez déjà visionné ou que vous souhaitez le faire, découvrez le récit véridique de la famille Kowalski et découvrons où en est Maya aujourd’hui. Attention, certains contenus peuvent être éprouvants.

De quoi parle Take Care of Maya ?

Réalisé par Henry Roosevelt, Take Care of Maya sur Netflix est un film documentaire qui raconte l’histoire de Maya Kowalski du point de vue de sa famille.

Selon Tudum, “En 2016, Jack et Beata Kowalski emmènent leur fille Maya, à l’hôpital de St. Petersburg, en Floride, car elle souffre de terribles maux de ventre. Au lieu d’un court séjour à l’hôpital, Maya est retirée de sa famille et gardée sur place.

La tragédie qui s’ensuit est l’objet du documentaire d’investigation Take Care of Maya, une exploration troublante de la façon dont un système de santé défaillant a déchiré une famille”.

L’histoire vraie derrière Take Care of Maya

L’histoire déchirante de Take Care of Maya se concentre sur Maya Kowalski, dont le calvaire commence dès son enfance, alors qu’elle souffre de douleurs insupportables.

En 2016, ses parents, Beata et Jack Kowalski, l’emmènent à l’hôpital Johns Hopkins All Children à St. Petersburg en raison de douleurs abdominales intenses. Beata, infirmière de profession, demande que les médecins administrent à Maya une forte dose de kétamine, expliquant qu’elle souffre du syndrome de douleur régionale complexe (SDRC) et que c’est le seul moyen de la soulager.

Cependant, le personnel de l’hôpital émet des doutes et la Dr. Sally Smith est appelée pour évaluer le cas.

Selon The Cut, Smith découvre que les parents de Maya l’avaient emmenée dans un hôpital au Mexique pour un traitement à la kétamine. Cependant, Smith interprète le cas de manière agressive et accuse les parents de maltraitance. Beata est alors diagnostiquée atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration.

Netflix Take Care of Maya. (L to R) Kyle Kowalski, Maya Kowalski, and Jack Kowalski in Take Care of Maya. Cr. Netflix © 2023

Malgré les évidentes souffrances de Maya, les accusations vont bon train. La situation est telle que Beata et Jack se voient contraints de quitter l’hôpital sans leur fille, malgré leurs supplications.

La bataille pour récupérer Maya devient alors un véritable chemin de croix pour la famille. Et tragiquement, après près de trois mois, Beata met fin à ses jours.

Cinq jours après la mort de Beata, Maya est finalement rendue à son père. La famille Kowalski entame alors un procès contre l’hôpital Johns Hopkins, avec un procès prévu en septembre.

Take Care of Maya explore en détail cette affaire, mettant en lumière l’impact dévastateur sur la famille et interrogeant le système de santé et de protection de l’enfance.

Où se trouve Maya Kowalski aujourd’hui ?

Maya Kowalski, aujourd’hui âgée de 17 ans, vit toujours avec son père Jack et son frère Kyle en Floride. Sa famille se bat pour obtenir justice.

Take Care of Maya sort officiellement sur Netflix le 19 juin 2023.