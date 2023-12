Sweet Home Saison 2 : Qui ou quel monstre est la fille de Yi-kyung ?

La saison 2 de Sweet Home sur Netflix ajoute une tournure dynamique et complexe lorsque l’histoire de Yi-kyung inclut la naissance de sa fille, Ah-yi.

Les fans se souviendront avant tout que dans la première saison, Yi-kyung (ou Yi-kyeong) était une femme sapeur-pompier, dont le fiancé était un scientifique. Alors que l’apocalypse monstrueuse se produit, elle semble avoir un autre motif que juste survivre avec le reste des résidents de l’immeuble. Très vite, on découvre le sort réservé à son fiancé et son lien avec l’épidémie. Il est bientôt révélé que son fiancé a un lien avec l’épidémie virale. Ça ne s’arrête pas là, puisque le K-drama nous apprend aussi que la jeune femme est enceinte de son futur mari.

Lorsque les survivants sont pris en charge par l’armée, on l’avertit que son travail est loin d’être terminé et elle rejoint les soldats. La saison 2 de Sweet Home offre alors à l’histoire de Yi-kyung un ajout surprenant, qui changera le destin de bien des personnages. Car la fille de Yi-kyung sera soit le salut, soit la destruction des héros. On vous en dit plus.

Attention : il va de soi que cet article spoilera la saison 2 de Sweet Home.

Un accouchement hors du commun dans Sweet Home saison 2

Les détails sur le type de la fille de Yi-kyung ne sont jamais vraiment révélés, mais une chose est sûre : elle est un monstre né d’une humaine.

Peut-être même le tout premier de son espèce. Et malheureusement, son dégoût pour l’humanité et ses capacités inexplicables font d’elle une menace à ce stade de l’histoire. Lorsque Yi-kyung part à la recherche de son fiancé et découvre qu’il a subi la mutation, ainsi que de nombreuses expérimentations. Il en est ressorti vivant, mais inconscient et brisé, incapable de réagir à ce qui l’entoure. En le trouvant, Yi-kyung s’effondre… et ressent les premières contractions.

Car son ventre a grossi de manière alarmante et le bébé veut manifestement sortir. La jeune femme se traînera hors de la base de Bamseom pour accoucher, au même moment que le bombardement du stade. L’accouchement se fait sur (et dans) un lac gelé, et Yi-kyung ne doit sa survie qu’à l’aide du bébé qui la ramène à l’air libre. Mais la nouvelle maman découvre avec horreur que son nouveau-né ressemble davantage à un monstre qu’à un humain, occupé à dévorer son cordon ombilical.

Dans la saison 2 de Sweet Home, la fille de Yi-kyung est un monstre d’un nouveau genre

Un an passe dans la saison 2 de Sweet Home et Yi-kyung a tenté de garder l’existence de sa fille, Ah-yi, secrète. Mais la jeune fille semble n’avoir pas grand-chose en commun avec les monstres, sinon une croissance plus rapide. En réalité, elle est née avec une apparence humaine, mais un seul contact avec elle permet de voir les rêves et les désirs intérieurs des autres.

Lors d’une attaque par d’autres survivants faisant preuve de cruauté dans l’épisode 6, elle révèle sa vraie nature : elle peut infecter les personnes qu’elle touche, les transformant en monstres… mais aussi les contrôler et leur parler. Aux yeux de la petite fille (qui grandit lorsqu’elle guérit), en perdant leur humanité au profit de leur monstre intérieur, ses assaillants deviennent alors “gentils”.

Qui (ou quoi) est Ah-yi dans la saison 2 de Sweet Home ?

Ah-yi est la première de son genre. Mais la saison 2 de Sweet Home n’explore pas davantage les raisons d’une telle naissance. On peut néanmoins supposer que son père avait amorcé sa mutation lors de sa conception. De la même manière, le choc de la découverte de Yi-kyung a certainement alerté l’instinct de survie du bébé monstre qu’elle portait, le forçant à grandir pour être prêt à sortir.

Étant ni vraiment monstre, ni vraiment humaine, Ah-yi se rapproche donc davantage des cas spéciaux comme Hyun-su, qui l’a d’ailleurs élevée le temps que sa mère retrouve son courage. On sait que Hyun-su lui-même avait réussi, lors d’une expérience, à voir le passé d’un monstre et apaiser sa fureur : Ah-yi le fait naturellement elle aussi, avec davantage d’aisance. Mieux : elle n’a pas à lutter contre son monstre intérieur pour garder une apparence humaine, contrairement à son père adoptif.

Des réponses non pas chez la mère, mais chez le père de Ah-yi ?

La réponse à toutes les zones d’ombre semble résider en la personne de Nam Sang-won, le fiancé de Yi-kyung. L’homme était déjà au courant de l’épidémie avant qu’elle ne frappe le pays, a subi des expérimentations après avoir amorcé sa transformation en cas singulier… et créé Ah-yi alors qu’il était déjà en pleine mutation.On pourrait même aller plus loin en supposant que quelque chose en Sang-won a causé, ou est la réponse à l’épidémie.

Dans la saison 2 de Sweet Home, Yi-kyung se lamente auprès de Hyun-su, croyant que ses propres désirs intérieurs ont forcé son enfant à naître sous forme de monstre. Est-ce vrai ? Les spectateurs ont découvert que les monstres pouvaient évoluer : Ah-yi serait-elle une nouvelle étape de ce changement ?

Une chose est certaine : un pouvoir aussi grand dans les mains d’une enfant blessée par les humains risque bien de faire d’elle leur plus grand danger dans la suite de Sweet Home.