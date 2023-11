Après My Demon, 5 rôles emblématiques de Song Kang dans des K-dramas

Les fans de K-drama reçoivent une double dose de Song Kang en cette période de fêtes, l’acteur jouant dans les productions Netflix My Demon et la saison 2 de Sweet Home. Parmi les séries coréennes dans lesquelles on le retrouve, voici 5 de ses rôles les plus connus.

Song Kang captive les fans avec son apparence et son jeu dans My Demon, dans le rôle de Jung Goo-won. Tout au long de sa carrière, les aficionados ont rêvé de le voir jouer ce genre de personnage, et leurs souhaits ont été exaucés. Il partage l’affiche avec Kim Yoo-jung dans cette romance fantastique en tant que créature perdant ses pouvoirs et devenant dépendant d’une héritière chaebol.

L’acteur sud-coréen a gagné en popularité en jouant de nombreux rôles principaux dans des K-dramas Netflix. Au point même de se retrouver affublé du surnom du “Fils de Netflix” ! En attendant les épisodes hebdomadaires de My Demon, voici quelques autres séries coréennes à regarder en rafale.

Love Alarm

Song Kang a décroché son premier rôle principal dans Love Alarm, le premier K-drama acquis par Netflix. Adaptant un webtoon, Love Alarm était un drame romantique pour adolescents se déroulant au lycée. Le K-drama de 2019 met en vedette Kim So-hyun dans le rôle de Kim Jo-jo, une adolescente ordinaire et travailleuse. Mais dans ce monde, une application de rencontres détermine les relations amoureuses des gens.

Love Alarm est une application populaire qui alerte les personnes lorsqu’une personne dans leur rayon les aime. Jo-jo trouve cela ridicule et n’y croit pas. Elle ignore également que son meilleur ami l’aime. Jung Ga-ram joue Lee Hye-yeong, l’ami de Jo-jo. Lorsque le beau mannequin et étudiant Hwang Sun-oh (Song Kang) revient à l’école, il jette son dévolu sur Jo-jo… mais seulement parce que Hye-yeong l’aime.

Le K-drama est connu pour ses red flags et son schéma du triangle amoureux, qui s’est développé davantage dans la saison 2 et a brisé les règles des séries coréennes.

Love Alarm est disponible sur Netflix

Sweet Home

Peu de temps après Love Alarm, Song Kang a été annoncé pour jouer dans un autre K-drama Netflix. Sweet Home est une série d’horreur apocalyptique de 2020 reprenant un webtoon populaire du même nom. Kang y joue Cha Hyun-soo, un adolescent solitaire qui perd sa famille et emménage dans un nouvel immeuble.

Ce K-drama a été sa première incursion dans l’horreur et Kang y a brillé. Alors que Hyun-soo se questionne sur sa vie, le chaos surgit quand les humains se transforment en monstres inspirés de leurs désirs les plus profonds. Piégés à l’intérieur du bâtiment, les locataires tentent de survivre et de ne pas se transformer. Mais Hyun-soo s’avère être différent, puisqu’il peut passer de monstre à humain à volonté.

Le succès de Sweet Home a conduit Netflix à renouveler le K-drama pour deux saisons supplémentaires. Song Kang est ainsi censé revenir dans le rôle de Hyun-soo pour la saison 2 et la saison 3.

Sweet Home est disponible sur Netflix

Navillera

Song Kang est en réalité un touche-à-tout, puisqu’il endosee un autre rôle principal sur Netflix en 2021 intitulé Navillera, dans un style totalement différent du reste de sa filmo. Adaptant également un webtoon, le K-drama est un slice-of-life parlant des difficultés de la vie quotidienne et de la jeunesse, avec en plus les paillettes de la danse classique. Shim Deok-chul (Park In-hwan) vient de fêter ses 70 ans et a une prise de conscience. La majorité de ses amis sont décédés sans avoir réalisé leurs rêves.

Ayant renoncé à son rêve de devenir ballerine pour élever et soutenir sa famille, Deok-chul décide de tenter sa chance. Il garde le secret face à sa famille et commence à prendre des leçons. Lee Chae-rok (Song Kang), âgé de 23 ans, devient malgré lui son professeur. Lui est devenu danseur pour sa mère, mais a perdu la passion et subit des difficultés financières.

Ensemble, ils ravivent leur intérêt pour le ballet et apprennent l’un de l’autre. Bientôt, c’est un lien puissant qui va se former entre élève et professeur.

Navillera est disponible sur Netflix

Nevertheless

Les histoires d’amour c’est chouette, mais ça peut aussi être toxique. Et la toxicité des relations, c’est tout le sujet de Nevertheless. Encore une fois une adaptation d’un webtoon, le K-drama fait jouer Song Kang aux côtés de Han So-hee, tous deux incarnant des étudiants se perdant dans une histoire bourrée de red flags (oui, encore).

Yoo Na-bi a abandonné l’amour après que son ex l’ait publiquement humiliée. Elle rencontre bientôt le plus grand séducteur de l’université, Park Jae-eon. Il n’a jamais été en couple mais aime flirter et ne montre aucun véritable intérêt pour l’amour. Les deux se rencontrent comme par destin et, tels des papillons attirés par une flamme, ne semblent pas pouvoir s’empêcher de se voir. Et ce, même si Jae-eon montre des signaux d’alerte évidents.

Nevertheless est disponible sur Netflix

Forecasting Love and Weather

Le K-drama estampillé Netflix Forecasting Love and Weather est assez controversé chez les fans : soit on aime, soit on n’aime pas. La série coréenne de 2022 a attiré l’attention pour sa romance avec un écart d’âge entre les deux personnages principaux. Situé le service météorologique de Corée, deux employés entament une romance secrète.

Jin Ha-kyung (Park Min-young) est au sommet de son jeu en tant que coordinatrice en chef de sa division. Cependant, en raison de son comportement, elle est perçue comme froide et distante. Un nouveau stagiaire du nom de Lee Shi-woo (Song Kang) crée des remous au bureau et agace la cheffe. Bien qu’un peu maladroit et franc, il fait preuve d’une grande intelligence et se soucie de la météo.

Lorsque Ha-kyung apprend l’infidélité de son petit ami, elle peine à faire face car le traître travaille également dans le même bâtiment. Histoire d’aggraver la situation, la femme avec qui il l’a trompée est une collègue. Découvrant son secret, Shi-woo développe des sentiments pour elle et ne s’en cache pas. Peuvent-ils garder leur relation secrète ? Leur différence d’âge posera-t-elle un problème ?

Forecasting Love and Weather est disponible sur Netflix

Et si ces 5 rôles de Song Kang ne vous suffisent pas, il y a toujours nos listes de K-dramas pour vous trouver un programme intéressant à vous mettre sous la dent.

