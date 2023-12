Explication de la fin de Sweet Home saison 2 : qui meurt et qui renaît ?

La saison 2 de Sweet Home s’est terminée dans un tourbillon de sang, de larmes, et d’infos cruciales. La fin du K-drama Netflix a laissé la porte ouverte à une évolution surprenante des monstres. Que s’est-il passé exactement ?

Reprenant là où la première saison s’était arrêtée, la saison 2 de Sweet Home continue de suivre le parcours chaotique des survivants de la résidence Green Home dans un monde devenu monstrueux. Alors que Hyun-su devient le pont entre monstres et humains, les autres personnages découvrent bientôt que les monstres évoluent.

Cas spéciaux, monstres d’un nouveau genre, renaissances et possible remède, nouvel ordre mondial… La fin de la saison 2 de Sweet Home laisse les spectateurs avec plus de questions que de réponses. Hyun-su n’est à présent qu’une partie de la narration devenue plus large, et plus complexe. On vous a fait un résumé de ce qui s’est passé dans la suite du K-drama, entre morts tragiques, rebondissements et évolution des personnages.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attention : l’article va évidemment spoiler la saison 2 de Sweet Home !

Récapitulatif des incidents de l’épisode 8 de la saison 2 de Sweet Home

netflix

L’épisode 8 de la saison 2 de Sweet Home commence sur l’exploration du laboratoire abandonné par les anciens soldats de la section des Corbeaux, le docteur Lim à leurs côtés. Pendant ce temps, dans le stade, le sergent In-hwan réalise que la personne qui a coupé l’alimentation électrique est Ye-seul, la fille de la cheffe Ji. Mais cette dernière refuse d’admettre qu’elle a poussé sa fille à agir de la sorte : on découvre ensuite que ses motivations sont bien plus obscures que prévu, alors qu’elle nourrit un monstre caché dans les couloirs du stade avec Seung-wan.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Du côté de Hyun-su, la situation n’est pas plus enviable : le jeune homme va chercher de l’aide auprès de son amie Eun-yu et du jeune soldat Chan-yeong, espérant pouvoir sauver Yi-kyung qui souffre de graves brûlures après sa dispute avec sa fille. Malheureusement, sans matériel adéquat, ils ne peuvent rien faire pour la sauver après qu’elle ait inhalé du dioxyde de carbone. Hyun-su ramène donc sa fille pour que toutes deux se disent au revoir. Au lieu de quoi, la petite transforme sa mère en monstre. Mais la mutation sort de la norme : loin d’être apaisée dans le monde créé dans son esprit, Yi-kyung est torturée par ses regrets et son monstre ne cherche qu’à tuer les autres créatures. Réalisant que ses rêves sont douloureux, Hyun-su décide de la tuer pour abréger ses souffrances.

Que se passe-t-il au laboratoire dans le dernier épisode de la saison 2 de Sweet Home ?

netflix

Au laboratoire, les soldats découvrent des humains en pleine mutation. Ils s’en tirent grâce à l’aide d’un étrange homme bien habillé, puis sont aidés par une jeune fille cachée dans un casier. Mais ces nouveaux alliés vont s’avérer plus redoutables que prévu : ils sont en réalité des cas spéciaux, des humains luttant contre la transformation en monstres, à l’image de Hyun-su.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Dr Lim, quant à lui, se détache très vite de la mission de sauvetage des soldats et préfère rester dans la salle où se trouve ce qui ressemble à des cocons renfermant des monstres. Il est fasciné par l’évolution et tente d’établir un contact, avant d’être rejoint par le cas spécial qui parasite le corps de Sang-wook. Il apprend alors qu’il s’agit de son ancien ami, le docteur Nam Sang-won, qui est aussi le fiancé de Seo Yi-kyung et donc le père de la jeune fille mystérieuse. L’ancien scientifique lui fait comprendre qu’il a abandonné son ancien corps malade pour en utiliser d’autres.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

La fin de la saison 2 de Sweet Home ramène d’anciens personnages

La fin de la saison 2 de Sweet Home révèle que les cocons de monstres à Green Home et au laboratoire sont en réalité des monstres qui ne se sont jamais complètement transformés. Lee Eun-hyuk sort de l’un d’eux, soudain revenu à la vie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les choses prennent une tournure critique lorsque les soldats du laboratoire découvrent qu’il existe encore des survivants hors du commun dans les ruines. L’homme en costume finit par expliquer qu’il a isolé des humains normaux dans les décombres, dans le but de les aider à se transformer.

Les soldats découvrent alors que la jeune fille qu’ils ont aidée, l’homme en costume et tous les autres étaient en réalité des sujets de tests morbides dans le laboratoire. Du côté de Hyun-su, il y a un autre problème : son monstre a pris le dessus, soi-disant pour son bien, et s’amuse à provoquer Eun-yu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“SPOILER ALERTE ! LEE EUN HYUK EST VIVANT ET LEE DO HYUN REVIENT POUR LA SAISON 3 DE SWEET HOME EN 2024“

Enfin, les cocons laissent leur contenu sortir, et le frère d’Eun-yu, Lee Eun-hyuk revient à la vie. Cette renaissance rappelle fortement celle de Mme Im dans l’épisode 2 de la saison 2. Après s’être transformée en un monstre inoffensif, la femme était revenue à la vie, mais avait été percutée par une voiture avant de pouvoir montrer davantage de sa mutation. Eun-hyuk évolue lui aussi à nouveau à l’air libre, mais n’a pas l’air d’être lui-même.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 2 de Sweet Home s’arrête sur un cliffhanger insoutenable, laissant les spectateurs avec plus de questions que de réponses. Mais qu’ils se rassurent : la série reviendra dans une saison 3 en été 2024 sur Netflix.