La série The Last of Us a enfin avoir une date de sortie

Très attendue par les fans, la série The Last of Us de HBO devrait arriver “début 2023” selon un dirigeant du studio.

Les adaptations de jeux vidéo ne se sont pas toujours bien traduites sur le grand écran. Parmi les exemples désastreux, nous pouvons notamment citer Mortal Kombat : Annihilation, Far Cry et Max Payne.

Cependant, d’autres films tirés de jeux ont cependant été des succès tels que Sonic, Detective Pikachu ou encore le premier Silent Hill.

Et depuis un certain temps, le vent semble tourner vers un nouveau format, les séries.

The Witcher a notamment été acclamé sur Netflix, Arcane vient d’être nominé pour un Emmy et Halo a reçu un accueil globalement assez positif.

Et l’une des prochaines adaptions de jeu qui devrait arriver en série est The Last of Us. Cette série va bénéficier du soutien du studio prestigieux HBO, va comporter un casting incroyable et les créateurs du jeu original ont participé à la création de celle-ci.

Pour toutes ces raisons, cette série est extrêmement attendue des fans. Mais alors quand va-t-elle sortir sur nos écrans ?

La date de sortie de la série The Last of Us serait fixée à “début 2023”

Dans une récente interview accordée au Hollywood Reporter, le patron de HBO, Casey Bloys a brièvement évoqué The Last of Us.

Et lorsqu’on lui a parlé de l’année prochaine, il a répondu : “D’ici là, nous aurons passé en revue la saison 2 de Sex Lives of College Girls, White Lotus 2, The Idol, The Last of Us, Succession, Julia, Hacks, Barry et Righteous Gemstones. C’est encore une fois un programme assez chargé. On pourrait parler de n’importe laquelle de ces séries !”

Plus précis encore, Casey Bloys a révélé que la sortie de la série The Last of Us serait “plus proche du début de l’année 2023“.

Alors encore un peu de patience, et bientôt nous pourrons vivre les aventures de Joel et d’Ellie à travers nos écrans.