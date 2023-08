Le dernier film de Christopher Nolan montre le président de la Commission américaine de l’énergie atomique en conflit avec Oppenheimer. Au cas où vous vous poseriez la question, voici d’où vient cette animosité.

Sorti le 19 juillet dans les salles obscures, Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan, a d’entrée de jeu beaucoup fait parler de lui. Il faut dire que ce biopic avec comme toile de fond le Projet Manhattan et plus précisément l’essai Trinity du 16 juillet 1945 a de quoi séduire.

Oppenheimer peut se vanter d’avoir un casting 5 étoiles et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animosité entre Lewis Strauss et J. Robert Oppenheimer, respectivement interprétés par Cillian Murphy et Robert Downey Jr., n’a laissé personne indifférent.

Alors que nous voyons les conséquences de ses manœuvres contre Oppenheimer dans les années suivant l’essai, on suit principalement Strauss lors de son mandat en tant que commissaire de la Commission de l’énergie atomique, où il a rencontré et par la suite affronté le physicien pour plusieurs raisons, certaines liées à de la rancœur, d’autres plus idéologiques. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette relation détonante.

Pourquoi Lewis Strauss détestait-il Oppenheimer ?

Dans le film, Lewis Strauss détestait Oppenheimer pour trois raisons : ils avaient des visions politiques très différentes, tant en ce qui concerne les armes nucléaires que la politique générale, Oppenheimer l’avait embarrassé lors d’une audience publique et il pensait qu’Oppenheimer avait nui à sa relation avec Albert Einstein.

En effet, en 1947, Strauss a proposé à Oppenheimer un poste de directeur à l’Institut d’études avancées de Princeton, l’une des nominations les plus prestigieuses aux États-Unis. Dans le film, leur rencontre est distinctement glaciale, Strauss avait l’impression qu’Oppenheimer s’était éloigné de la communauté juive.

UNIVERSAL PICTURES

Oppenheimer a parlé avec Einstein, et lorsque le célèbre physicien s’est éloigné, il a semblé être froid avec Strauss. Cela a dérangé Strauss pendant des années, mais en réalité, cela n’avait rien à voir avec lui – Oppenheimer avait parlé de ses craintes que sa peur de détruire le monde ne devienne réalité.

Quant à cette audience, Strauss avait été interrogé sur des préoccupations de sécurité concernant l’exportation d’isotopes radioactifs, qu’il avait préconisés. Oppenheimer non seulement n’était pas d’accord avec la position de Strauss, mais l’avait carrément raillé devant tous les participants, ce qui a largement motivé Strauss dans ses efforts pour démanteler la carrière et la réputation d’Oppenheimer.

Néanmoins la raison la plus importante, reste la politique. Strauss était un conservateur patriotique et intransigeant qui soutenait la prolifération des armes nucléaires, y compris le développement de la bombe à hydrogène. Oppenheimer était un libéral ouvert avec des liens, mais jamais de participation directe, avec le Parti communiste, et ils se sont heurtés sur le but et l’avenir des bombes atomiques.

Il y a des nuances dans leurs désaccords, mais en soi, Oppenheimer, rongé par la culpabilité après Hiroshima et Nagasaki, a essayé d’étouffer une course aux armements nucléaires et a estimé que la transparence internationale et une accentuation de la recherche seraient les moyens les plus efficaces de dissuasion en temps de guerre. Strauss était essentiellement un partisan de la destruction mutuelle assurée : si avoir des armes est possible, alors il est inévitable que nos ennemis (dans ce cas, les Soviétiques) les construisent, alors nous devrions aussi les avoir.

Comme il est souligné dans “No Sacrifice Too Great: The Life of Lewis L. Strauss” par Richard Pfau : “Oppenheimer était par la suite un opposant de premier plan à l’avancement de la bombe à hydrogène et a proposé une stratégie de sécurité nationale basée sur les armes atomiques et la défense continentale ; Strauss voulait le développement d’armes thermonucléaires et une doctrine de dissuasion.

“Oppenheimer soutenait une politique d’ouverture concernant les nombres et les capacités des armes atomiques dans l’arsenal américain ; Strauss croyait qu’une telle franchise unilatérale ne bénéficierait qu’aux planificateurs militaires soviétiques.“