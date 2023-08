Comment est mort Oppenheimer ?

Comment J. Robert Oppenheimer est-il mort ? Alors que le biopic de Christopher Nolan sur l’homme à l’origine de la première bombe atomique au monde cartonne dans les salles obscures, voici ce que vous devez savoir sur la cause du décès d’Oppenheimer.

Après de longues semaines d’attente, le nouveau film de Christopher Nolan a enfin fait son entrée dans les salles obscures. Depuis lors, tout le monde ne parle plus que du Barbenheimer, la rivalité entre le biopic sur Oppenheimer et Barbie de Greta Gerwig, deux films diamétralement opposés qui sont sortis le même jour.

L’article continue après la publicité

Alors que de nombreux cinéphiles se ruent au cinéma pour découvrir Oppenheimer, après coup il peut être délicat de savoir où commence la fiction et là où elle s’arrête par rapport aux faits historiques. On peut se demander ce qui a causé l’animosité entre Lewis Strauss et le physicien, ce qu’il est arrivé à sa femme, ou même comment Oppenheimer est mort.

J. Robert Oppenheimer est mort le 18 février 1967, à l’âge de 62 ans. La cause de son décès, contrairement à la puissance cataclysmique de la bombe atomique qu’il a aidé à créer, fut le résultat d’une longue bataille contre le cancer de la gorge.

L’article continue après la publicité

Les racines de la maladie d’Oppenheimer remontent à ses premiers jours, une époque où les dangers du tabagisme n’étaient pas encore pleinement compris. Oppenheimer aurait été un fumeur invétéré depuis sa jeunesse, une habitude qui a conduit à des épisodes de tuberculose et a très probablement précipité le diagnostic de son cancer de la gorge fin 1965.

Malgré les progrès de la médecine de son vivant, les années 60 n’offraient pas beaucoup de traitements efficaces pour de telles formes agressives de cancer, notamment ceux à des stades avancés.

En dépit de sa maladie, le physicien est resté en grande partie imperturbable, affichant sa détermination et sa résilience caractéristiques. Cependant, la gravité de la maladie a progressivement miné sa force.

L’article continue après la publicité

Oppenheimer a subi une chirurgie, un traitement par radiation (radiothérapie) et une chimiothérapie, mais malheureusement, tous ces traitements se sont avérés infructueux, et il est tombé dans le coma avant de mourir en 1967, sa mort marquant la perte de l’une des figures les plus marquantes de la science moderne.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Il est mort à Princeton, dans le New Jersey, où les funérailles ont également eu lieu, en présence de plus de 600 personnes, dont ses associés scientifiques, politiques et militaires.

Un extrait de la nécrologie originale du New York Times dit : “Un porte-parole de la famille a déclaré que le Dr Oppenheimer est mort à 8 heures chez lui. Il souffrait d’un cancer de la gorge depuis le début de l’année dernière.

L’article continue après la publicité

Le physicien a participé au développement de la première bombe atomique. En 1954, il a été déchu de son habilitation de sécurité par la Commission de l’énergie atomique en raison de prétendus liens avec des communistes.

La même agence a décerné neuf ans plus tard au Dr Oppenheimer le prix Enrico-Fermi de 50 000 dollars pour ses contributions exceptionnelles à la physique théorique et son leadership scientifique et administratif.”

La mort d’Oppenheimer a été accueillie par une réflexion généralisée dans le monde entier. Sa disparition ne symbolisait pas seulement la fin d’une vie individuelle, mais marquait la conclusion d’un chapitre important dans les annales de la physique nucléaire et de l’histoire mondiale.