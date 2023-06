One Piece : Pourquoi Enel va rester sur la Lune

Même deux décennies après son introduction, Enel reste l’un des antagonistes les plus emblématiques de One Piece. Cependant, sa tyrannie prend fin lorsqu’il perd contre Luffy et s’enfuit sur la Lune.

Dans One Piece, chaque Arc, ainsi que chaque antagoniste, dicte complètement l’intrigue. Dans l’Arc de l’Île Céleste, le rôle d’Enel est important en raison des défis qu’il lance sur le chemin du pirate au chapeau de paille. En tant qu’utilisateur de Logia, ses pouvoirs dépassent l’entendement.

Les habitants de l’Île Céleste résidaient à l’origine sur la Lune et appartenaient à trois races différentes : les Skypiéns, les Bilcans et les Shandias. Enel, étant un Bilcan, détruit son pays natal avant de se mettre à détruire Skypiea également. Cependant, en plus de ses actes de violence habituels, Enel avait un autre objectif.

Après avoir détruit Skypiea, il voulait se rendre dans un endroit appelé “Vearth” que le folklore Birkan mentionnait. Mais rapidement, Enel réalise que l’endroit dont il rêvait était finalement la Lune.

Enel découvre ses véritables racines en arrivant sur la Lune

Dans les contes populaires des Bilcans, Fairy Vearth est connu pour être un lieu de rêves. Après en avoir pris connaissance, Enel devient obsédé par l’idée de s’y rendre. Il construit alors son arche “Maxime”, un gigantesque navire volant équipé de matériel et de générateurs. Il possède également de multiples rotors et hélices pour l’aider à voler.

Cependant, en atteignant le pays de fantaisie, Enel réalise que c’est la Lune. Ayant enfin atteint la Lune, Enel rencontre un groupe de petits robots appelés Automata et un groupe vicieux de Pirates de l’Espace. Après avoir vaincu les Pirates de l’Espace, Enel regarde les peintures murales et découvre l’histoire de la Lune.

Il s’avère que les Skypiéns, les Shandias et les Bilcans, ces derniers étant ses ancêtres, sont tous originaires de la ville lunaire et ont inventé les Automatas. Ils se sont ensuite tous dirigés sur Terre par manque de ressources tout en disant au revoir à leurs créations. Pour une raison quelconque, l’histoire a été perdue après leur arrivée sur Terre, bien que la légende de Fairy Vearth soit restée.

Les Automatas prêtent allégeance à Enel, au grand ennui de ce dernier. Cependant, après y avoir réfléchi, Enel réalise qu’il est entouré de suiveurs infinis ainsi que du Fairy Vearth qu’il a tant cherché. Par conséquent, il accepte leur loyauté et se dresse en tant que leader de sa nouvelle armée. Après avoir trouvé ses véritables racines, Enel s’installe avec bonheur sur la Lune, et il ne semble pas qu’il souhaite vivre à nouveau sur Terre.

