One Piece Episode 1074 : Date de sortie et spoilers

L’épisode 1074 de One Piece promet une action surprenante de la part de Luffy. Découvrez donc quand il va sortir ainsi que les spoilers.

One Piece nous dévoile actuellement ses épisodes consacrés au Gear 5 alors que le combat entre Luffy et Kaido devient de plus en plus intense à chaque nouvel épisode.

Ce combat est sans aucun doute le plus épique que l’anime ait jamais proposé. L’inattendue transformation en Gear 5 de Luffy a électrisé les fans qui attendent avec impatience de le voir terrasser le méchant.

L’Arc du Pays de Wano nous a offert son lot d’émotions avec la mise en lumière de la cruauté de Kaido et d’Orichi. Cependant, sentant que l’anime prenait un tournant un peu trop sérieux, Oda a choisi de dessiner le Gear 5 sur un ton humoristique.

Il a voulu rendre hommage aux anciens styles de dessins animés, à la manière de Tom & Jerry. Et le résultat est plus qu’épatant, surtout vu l’engouement énorme autour du Gear 5.

Et le prochain épisode à venir promet de belles surprises. Plongeons-nous donc dans les détails de la sortie et des spoilers de l’épisode 1074 de One Piece.

Date et heure de sortie de l’épisode 1074 de One Piece

L’épisode 1074 de One Piece sera diffusé le 3 septembre à 02h30.

Spoilers de l’épisode 1074 de One Piece

Intitulé “Croire en Momo. L’attaque finale de Luffy !”, cet épisode mettra l’accent sur Momonosuke. Avec Onigashima menacé de chute, des milliers de vies sont en jeu. Le poids de cette responsabilité pèse sur Momo, qui se bat pour maintenir l’île en l’air. Il se remémore alors les derniers mots de sa mère, lui demandant de restaurer le Clan Kozuki.

Une scène déchirante montre le moment où le château d’Oden est en flammes et Toki s’apprête à envoyer Momo et les autres dans le futur grâce à son fruit du démon. Le jeune samouraï, après quelques mots encourageants de Kin’emon, prend finalement sa décision. Pendant ce temps, Luffy, touché par une attaque de Kaido, parvient à se relever rapidement.

Kaido sous-estime le pouvoir des fruits du démon, citant Roger comme exemple, qui ne comptait que sur son Haki. Cependant, Luffy interpelle Momo, affirmant qu’il va mettre fin à tout cela. Yamato comprend que le jeune pirate a l’intention de frapper à travers Onigashima.

Luffy se prépare alors pour son attaque la plus puissante à ce jour, mettant toute sa confiance en Momo.

One Piece est actuellement diffusé en streaming sur Crunchyroll.