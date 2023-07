One Piece Episode 1070 : Date de sortie et spoilers

La bataille entre Luffy et Kaido est sur le point de prendre un tournant drastique alors que le jeune pirate fait face à une attaque surprise. Tout ce que vous devez savoir sur l’épisode 1070 de One Piece.

L’arc du Pays de Wano de One Piece approche de sa conclusion alors que la série met en scène l’affrontement final entre Luffy et Kaido. L’épisode récent reprend le combat le plus important de la saga, Luffy critiquant Kaido d’avoir fait souffrir les gens simplement pour atteindre ses objectifs.

L’état du Pays de Wano et de ses habitants a véritablement touché Luffy. Malgré avoir vu toutes sortes d’endroits dans le monde, Luffy ne peut contenir son ressentiment après avoir vu le peuple souffrir pendant plus de deux décennies. Ainsi, le jeune pirate déclare qu’il chassera le Yonko de Wano et mettra fin à sa tyrannie.

Le prochain épisode mettra en scène le moment que les fans attendent désespérément. Alors que Luffy subit un sérieux revers dans la bataille, le sort va finalement tourner en sa faveur.

Date et heure de sortie de l’épisode 1070 de One Piece

L’épisode 1070 de One Piece sera diffusé le 23 juillet à 02h30.

Spoilers de l’épisode 1070 de One Piece

Après que l’agent CP0 lance une attaque surprise dévastatrice sur Luffy, celui qui est le plus mécontent de la situation est Kaido. Malgré son caractère de méchant impitoyable, s’il y a une chose que Kaido ne peut supporter, c’est quelqu’un qui interfère dans ses combats. Il considère cela comme un manque de respect envers lui-même et son adversaire. Par conséquent, Kaido ne perd pas de temps pour s’occuper de l’agent.

Cependant, le fait demeure que Luffy a subi une autre défaite contre le Yonko. Cela crée alors un chaos parmi l’équipage du jeune pirate et ses alliés, en particulier ceux comme Law et Kid, qui ont risqué leur vie pour lui ouvrir la voie. D’un autre côté, Kaido se remet rapidement du choc de ne pas avoir pu vaincre Luffy lui-même et se réjouit de sa victoire.

Kaido et ses hommes tentent d’éliminer tous les membres de l’alliance. Cependant, alors que la situation semble désespérée, Zunesha dit à Momonosuke qu’il entend les Tambours de la Libération. Il semble extatique à l’idée du retour de Joy Boy après 800 ans.

One Piece est actuellement diffusé sur Crunchyroll.