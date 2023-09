One Piece Episode 1077 : Date de sortie et spoilers

La bataille entre Luffy et Kaido est enfin terminée, et les fans attendent maintenant l’épisode 1077 avec impatience. Tout ce que vous devez savoir sur ce nouvel épisode.

One Piece vient de clore le combat entre Luffy et Kaido. Les 20 ans de souffrance à Wano prennent fin avec la victoire de Luffy. L’épisode récent conclut aussi les épisodes sur le Gear 5. Que ce soit les visuels époustouflants ou la technique la plus forte de Luffy, tout contribue à en faire l’un des meilleurs épisodes jusqu’à présent.

Maintenant que deux Yonkos ont été vaincus, l’équilibre des pouvoirs est bouleversé. La Marine passera bientôt à l’action, mais les ennuis à Wano ne semblent pas terminés, car One Piece va introduire un nouvel antagoniste.

L’épisode à venir proposera des moments émouvants alors que tout le monde célèbre la défaite de Kaido et d’Orochi.

Découvrez alors plus profondément la date de sortie et les spoilers de l’épisode 1077 de One Piece.

Date et heure de sortie de l’épisode 1077 de One Piece

L’épisode 1077 de One Piece sortira le 24 septembre à 02h30.

Spoilers de l’épisode 1077 de One Piece

L’épisode 1077 de One Piece est intitulé “Le rideau tombe ! Le vainqueur, Chapeau de paille Luffy !” Dans l’épisode à venir, Luffy tombe du ciel après avoir vaincu Kaido, mais heureusement, Yamato le rattrape avant qu’il ne touche le sol. Luffy reviendra également à sa forme habituelle.

Avec Luffy comme vainqueur clair du combat, Wano célèbre la liberté qu’ils attendaient depuis plus de 20 ans.

Pendant ce temps, Tenguyama Hitetsu se souvient du sacrifice de Shimotsuki Yasuie qui a rendu tout cela possible. Après avoir entendu ses mots, Toko change son vœu sur la lanterne en papier. Au départ, elle souhaitait revoir son père, mais après avoir compris la raison de son sacrifice, elle le remercie. Elle trouve enfin la paix en acceptant la mort malheureuse de son père.

Les Samouraïs à Onigashima célèbrent également la victoire de Luffy. Cependant, il y a beaucoup trop de blessés, et Chopper et Miyagi doivent rapidement s’occuper de les soigner.

D’un autre côté, Momonosuke informe Zunesha de sa décision de ne pas encore ouvrir les frontières de Wano. Malgré sa connaissance des souhaits de son père, Momo pense que ce n’est pas le bon moment. Zunesha respecte sans hésiter sa décision.

Franky et Yamato éliminent les membres restants des Cent Bêtes. L’épisode 1077 de One Piece se terminera avec Hiyori qui apparaît enfin devant tout le monde.