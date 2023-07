One Piece Episode 1071 : Date de sortie et spoilers des débuts Gear 5

Les fans de One Piece s’apprêtent à voir la transformation Gear 5 de Luffy dans l’épisode 1071. Découvrez donc tout ce que vous devez savoir sur cet épisode.

La très attendue transformation Gear 5 de Luffy qui a été teasé dans la Journée One Piece 2023 est imminente. C’est le moment où Luffy change l’histoire et défait le plus puissant des Yonko, Kaido.

Juste quand tout espoir semble perdu, Luffy fera son retour épique pour libérer Wano. Le teaser présente la version animée du Gear 5 de Luffy avec les tambours de la libération comme bande-son.

L’article continue après la publicité

De plus, le Gear 5 a beaucoup d’importance dans l’Arc final. Maintenant que l’anime a annoncé son adaptation série live action, l’Arc du Pays de Wano est sur le point de tirer sa grande conclusion.

Alors sans plus attendre, plongez plus profondément pour découvrir la date de sortie et les spoilers de l’épisode 1071 de One Piece.

Date et heure de sortie de l’épisode 1071 de One Piece

L’épisode 1071 de One Piece sortira le 6 août à 02:30.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Crunchyroll

Spoilers de l’épisode 1071 de One Piece

Zunesha annonce le retour de Joy Boy dès que Luffy éveille son fruit du démon. Cela perturbe Momonosuke, qui est le seul à pouvoir entendre l’éléphant géant. De plus, tous les habitants de Wano entendent les tambours de la libération et se demandent si c’est Luffy ou non. L’épisode 1071 de One Piece mettra également en vedette Gorosei discutant de la véritable nature de Gomu Gomu no Mi.

L’article continue après la publicité

Il s’avère que le fruit est en réalité un Zoan mythique appelé Hito Hito no Mi : Modèle Nika et non un type Paramecia. Ils le décrivent comme “le pouvoir le plus ridicule du monde”, car il confère des pouvoirs inégalés à son utilisateur. L’utilisateur prend la forme du Dieu Soleil Nika, connu comme le Guerrier de la Libération, et combat ses ennemis avec un large sourire sur le visage.

De retour à Wano, l’ancien usurpateur Orochi supplie Hiyori de le sauver, mais cette dernière révèle plutôt sa véritable identité. Le Kazenbo de Kanjuro (une entité fantomatique en flammes) apparaît sur les lieux et touche accidentellement Orochi, le mettant en feu.

L’article continue après la publicité

Cela marque la fin du vilain le plus détesté de Wano alors que la scène change sur le combat entre Luffy et Kaido. Le Yonko est incapable de comprendre ce qui s’est réellement passé et se demande si c’est vraiment Luffy. Luffy est légèrement délirant avec sa transformation soudaine et se contente de jouer avec le monstrueux Yonko.

One Piece est actuellement diffusé en streaming sur Crunchyroll.