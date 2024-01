Un nouveau docu Netflix sur les régimes alimentaires accusé d’être orienté

Bien dans son assiette : La Preuve par deux est une nouvelle série documentaire intrigante sur Netflix, mais certains spectateurs ont accusé l’étude d’être biaisée.

Inspirée de la récente étude de l’Université de Stanford faite avec la participation de jumeaux, Bien dans son assiette : La Preuve par deux de Netflix montre quatre paires de frères et sœurs se lancer dans une expérience. Le but ? Observer l’impact de deux régimes différents : végétalien (ou végan), et omnivore.

Les résultats semblent surprenants : après seulement huit semaines, les participants au régime à base de plantes ont connu une augmentation de leur espérance de vie, une réduction de la graisse viscérale, un risque réduit de maladie cardiaque et une augmentation de la libido.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que ces résultats suggèrent qu’un régime végan est l’option la plus saine, comparée à une alimentation comptant de la viande, du fromage et d’autres produits d’origine animale, beaucoup de spectateurs ont soulevé ce qu’ils estiment comme étant des failles dans la “recherche”.

Bien dans son assiette : La Preuve par deux accusé d’utiliser des “biais”

Un certain nombre de spectateurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour accuser le documentaire d’être biaisé, tandis que d’autres ont estimé que huit semaines n’étaient pas suffisantes pour évaluer correctement les résultats de n’importe quel régime.

Sur Reddit, un internaute a déclaré que Bien dans son assiette : La Preuve par deux “ressemblait à de la propagande végane“, ajoutant : “Je ne nie pas qu’il doit y avoir des avantages à un régime plus axé sur les plantes. Mais l’expérience des jumeaux montre littéralement que la plupart des gens ont perdu du muscle avec le régime végan par rapport à leur jumeau suivant le régime omnivore, ce qui a été expliqué comme étant extrêmement important pour avoir de la masse musculaire.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“C’est passer complètement sous silence le fait qu’avoir un régime équilibré et faire de l’exercice est probablement beaucoup plus accessible pour la personne moyenne que suivre un régime végan strict.“

Un autre a commenté sur le fil dédié au documentaire Netflix : “Je ne nie pas ce que la série dit sur la viande et les produits laitiers. Ce qui m’agace, c’est qu’ils ont prétendu que cette série portait sur une étude clinique alors qu’en réalité, c’était un documentaire persuasif pro-végan.“

“L’ÉMISSION était extrêmement biaisée et a passé la majorité du temps à parler de combien il est génial d’être végan pour vous, sans examiner de manière critique les deux régimes,” a ajouté un troisième. “Elle n’a même pas essayé d’être impartiale avant de donner les résultats.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

netflix

Ce sur quoi un quatrième a renchéri : “Je suis végan et j’ai trouvé le documentaire pourri. Huit semaines, pour n’importe quelle étude diététique, ce n’est pas suffisant pour obtenir de vrais résultats. De plus, je soupçonne la plupart de ceux qui ont choisi le véganisme d’avoir triché. Sans parler de la nourriture pré-emballée de mauvaise qualité qu’ils ont donnée aux omnivores et aux végans, qui avait l’air transformée et dégoûtante.”

Toutefois, tout le monde n’est pas d’accord avec cette opinion, y compris un utilisateur de Reddit qui a souligné que la série s’appuyait sur une étude menée par des chercheurs de l’Université de Stanford. “Il s’agit clairement d’une étude de haute qualité et contrôlée, utilisant des jumeaux. Vous ne pourrez pas obtenir de meilleures données que ça.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui a financé l’étude de Stanford Bien dans son assiette ?

L’étude, menée par des chercheurs de Stanford Medicine et impliquant 22 paires de jumeaux identiques, a été financée par la Fondation Vogt, une fondation privée qui soutient la Société de préservation océanique parmi d’autres causes.

Elle a également été financée par le programme Stanford Clinical and Translational Science Award, ainsi que par le National Heart, Lung and Blood Institute (l’équivalent de nos insitutions Coeur Poumon). Mais c’est la première organisation qui a attiré l’attention des spectateurs du documentaire Netflix.

“Le documentaire Bien dans son assiette en association avec la Fondation Vogt est tellement agaçant,” a déclaré quelqu’un sur X/Twitter. “15 minutes de science intéressante, tout le reste c’est de la propagande pure. La nourriture transformée financée par le gouvernement est nulle. La propagande aussi.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre a partagé un profil LinkedIn du secrétaire-trésorier de la Fondation Vogt, qui déclare que l’objectif de l’organisme est de promouvoir sa mission pour “aider au développement à base de plantes et protéger tous les animaux tout en soutenant des organisations qui produisent des produits de substitution aux animaux ou protègent les animaux.“

Bien dans son assiette : La preuve par deux est disponible sur Netflix depuis le 1er janvier 2024.