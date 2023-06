Naruto : Le Mangekyou Sharingan sans nom de Madara expliqué

Le Mangekyou Sharingan de Madara reste l’un des plus grands mystères de Naruto, malgré le fait qu’il soit le tout premier Uchiha à l’éveiller. Tout ce que vous devez savoir sur son pouvoir.

Dans Naruto, le Mangekyou Sharingan est une forme avancée des pouvoirs du Sharingan qui est éveillée chez les membres du clan Uchiha dans certaines circonstances. Bien que les capacités du Sharingan soient les mêmes chez chaque Uchiha, le Mangekyou est unique à chaque personnage.

Si le principe du Mangekyou Sharingan dans Naruto est un peu complexe, il peut cependant conférer d’énormes pouvoirs à ses utilisateurs. Ce pouvoir étant si dangereux, il vient avec son lot d’inconvénients, et seul un petit nombre d’Uchiha sont connus pour l’éveiller.

Madara et son frère Izuna ont été les premiers membres du clan Uchiha à acquérir cette capacité. Après la mort d’Izuna à un jeune âge, Madara prend ses yeux et éveille le Mangekyou Sharingan éternel. Mais par la suite, l’anime perd quelque peu la trace du Mangekyou Sharingan de Madara.

Le Mangekyou Sharingan non nommé de Madara peut manipuler le temps

Toutes les capacités du Mangekyou Sharingan sont uniques à chaque personnage et par conséquent, se voient attribuer un nom unique. Madara est le seul Uchiha avec un Mangekyou non nommé puisqu’il n’a jamais été mentionné dans l’anime ou le manga. Cela a du sens, étant donné que Madara n’a eu cette capacité que pendant un court moment avant de passer à des pouvoirs de type divin.

Cependant, les jeux Naruto Ninja Storm ont donné un indice majeur sur son pouvoir unique puisque ces jeux contiennent du contenu de l’histoire qui est canon. Par conséquent, il ne se compose que d’éléments qui sont directement liés à l’histoire.

Ces jeux montrent le Mangekyou Sharingan de Madara en action, qui est révélé être la “Manipulation du Temps”.

Bien que le nom officiel reste un mystère, Madara utilise son œil droit pour mémoriser et enregistrer les attaques et mouvements de son adversaire. Et avec son œil gauche, il peut rembobiner le temps et annuler ces actions.

