Naruto de retour avec ses rivaux sur Fortnite : skins, défis, Konoha, Nindo 2022…

Une nouvelle collaboration entre Epic Games et Naruto vient de faire surface avec une tonne de contenu à découvrir sur Fortnite.

Les rivaux de Naruto débarque sur Fortnite Battle Royale avec des skins, des pioches, des planeurs, des emotes et bien plus encore. Les fans de ce manga seront ravis de découvrir cette collaboration qui fait suite à la première entre Naruto et Fortnite qui avait connu un énorme succès.

“Naruto est prêt à tout pour ses amis. Ça tombe bien, car certains de ses amis (et de ses ennemis) viennent retrouver le reste de l’Équipe 7 sur l’île le 24 juin à 2h du matin (CEST) dans la boutique d’objets ! Vous n’avez pas la patience d’attendre jusque-là ? Renseignez-vous sur le retour de l’épreuve communautaire du Nindo pour déverrouiller des objets cosmétiques de l’univers de Naruto dès maintenant. Si vous ne connaissez pas Naruto, voici ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

ITACHI UCHIWA

« Jusqu’où peux-tu voir avec ton Sharingan ? »

Itachi Uchiwa était un enfant prodige et le plus jeune shinobi à rejoindre les Services Spéciaux de l’Anbu de Konoha à seulement 11 ans.

Grâce à son Mangekyô Sharingan, Itachi peut placer quelqu’un dans un Genjutsu qui emprisonne sa victime dans une illusion d’un simple mouvement de doigt. Cette aptitude, combinée à son génie, en fait un adversaire terrible.

Après avoir éliminé l’intégralité du clan Uchiwa (à l’exception de son petit frère Sasuke), Itachi a intégré l’organisation criminelle connue sous le nom d’Akatsuki.

Pendant la majeure partie de Naruto Shippûden, Sasuke n’a qu’un seul objectif : devenir assez puissant pour tuer son frère et venger son clan.

GAARA

« Vous savez tous de qui je parle. J’étais son ennemi, mais il a versé des larmes pour moi. Je l’avais blessé et pourtant, il m’a dit que j’étais son ami. Ce ninja m’a sauvé ! Nous étions rivaux, mais c’était un hôte comme moi… »

Gaara est tristement célèbre en tant qu’hôte du démon à une queue Shukaku, ce qui lui a valu d’être mis à l’écart dans le village caché du Sable. Après une enfance de solitude et de moqueries, Gaara devint rancunier et violent, jusqu’à sa rencontre avec Naruto Uzumaki. Leur rivalité se transforma en amitié sincère et Gaara trouva sa voie et devint le cinquième Kazekage.

OROCHIMARU

« La vie n’a pas de sens. C’est juste l’occasion de faire des choses que tu trouves intéressantes. »

Orochimaru est un des trois Sannin légendaires et un ancien ninja du village de Konoha. Il finit par quitter le village pour former le village caché du Son.

Orochimaru a pour ambition d’apprendre toutes les techniques ninja. Afin de vivre assez longtemps pour cela, il utilise des techniques interdites sur lui-même et fait des expériences sur ses adeptes et autres victimes. Il est très lié au thème des serpents : il a une apparence de serpent, il mue comme un serpent et il peut invoquer Manda, le roi des serpents de la Grotte Ryûchi.

HINATA

« Se redresser après un échec et marcher fièrement vers son objectif. C’est ça, la véritable force… »

Hinata est une ninja du clan Hyûga, dont les membres sont connus pour leur Dôjutsu extrêmement puissant : le Byakugan. Hinata est une kunoichi (femme ninja) timide qui admire secrètement Naruto. Grâce à lui, elle apprit à avoir confiance en sa propre force. Ils devinrent de plus en plus proches, jusqu’à qu’ils se marient et aient deux enfants, Boruto et Himawari.

Disponibles le 24 juin à 2h du matin (CEST) :

TENUES RIVAUX

Itachi Uchiwa : « Même les guerriers les plus forts cachent un point faible. » (style alternatif Services Spéciaux inclus)

: « Même les guerriers les plus forts cachent un point faible. » (style alternatif Services Spéciaux inclus) Gaara : « Quand avez-vous donc perdu votre âme ? » (style alternatif 5e Kazekage inclus)

: « Quand avez-vous donc perdu votre âme ? » (style alternatif 5e Kazekage inclus) Orochimaru : « L’interminable file des morts… Voilà ce par quoi les hommes doivent passer avant de commencer à raisonner. » (style alternatif Orochimaru de Konoha inclus)

: « L’interminable file des morts… Voilà ce par quoi les hommes doivent passer avant de commencer à raisonner. » (style alternatif Orochimaru de Konoha inclus) Hinata Hyûga : « Je ne reviens jamais sur mes promesses… C’est mon nindô également. » (styles alternatifs Hinata Uzumaki et Byakugan inclus)

ACCESSOIRES DE DOS RIVAUX

Sac à dos de Hinata : quels secrets des Hyûga peut-il bien renfermer ?

: quels secrets des Hyûga peut-il bien renfermer ? Gourde de sable : permet de transporter du sable concentré en chakra.

: permet de transporter du sable concentré en chakra. Masque des Services Spéciaux : portez-le avec honneur. (styles alternatifs Kakashi, Itachi et Services Spéciaux inclus)

PIOCHES, PLANEURS ET EMOTES RIVAUX

Pioche Kunaï de Minato : à employer de préférence avec la technique du Vol du Dieu de la Foudre.

: à employer de préférence avec la technique du Vol du Dieu de la Foudre. Pioche Épée de Kusanagi (Orochimaru) : elle est tirée de la bouche d’un serpent.

: elle est tirée de la bouche d’un serpent. Planeur Nuage de sable de Gaara : chevauchez un nuage de sable grâce à la technique de la Suspension du désert. (seul Gaara peut monter sur le Nuage de sable)

: chevauchez un nuage de sable grâce à la technique de la Suspension du désert. (seul Gaara peut monter sur le Nuage de sable) Planeur Manda : le compagnon d’Orochimaru, invoqué malgré lui. Vous pouvez gagner cet objet en participant aux défis du Nindo au lieu de l’acheter. Inscrivez-vous ici : fn.gg/thenindo

: le compagnon d’Orochimaru, invoqué malgré lui. Vous pouvez gagner cet objet en participant aux défis du Nindo au lieu de l’acheter. Inscrivez-vous ici : fn.gg/thenindo Emote Orbe shuriken : invoquez une boule de chakra tourbillonnante.

: invoquez une boule de chakra tourbillonnante. Emote Poigne du serpent spectral : une technique appréciée par Orochimaru.

Le pack Itachi et Orochimaru contient la tenue Itachi Uchiwa, le Masque des Services Spéciaux, la tenue Orochimaru et l’écran de chargement Des ninjas sur l’île !

Le pack Gaara et Hinata contient la tenue Gaara, l’accessoire de dos Gourde de sable, le planeur Nuage de sable de Gaara, la tenue Hinata Hyûga, l’accessoire de dos Sac à dos de Hinata et l’écran de chargement Quatuor de ninjas !

Le pack d’équipement de ninja contient l’emote Orbe shuriken, le planeur Manda, la pioche Kunaï de Minato, la pioche Épée de Kusanagi (Orochimaru) et le revêtement Akatsuki.

RETOURNEZ À KONOHA

Du 24 juin à 2h du matin (CEST) au 8 juillet à 2h du matin (CEST), vous pouvez revenir explorer Konoha, le village caché des Feuilles !

Visitez la résidence du Hokage, Ichiraku (les meilleurs ramen de tout le village !), l’hôpital et bien d’autres lieux.

Accomplissez les quêtes de Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi pour gagner de l’EXP et déverrouiller d’autres lieux emblématiques comme la Vallée de la Fin, l’arène de l’examen des Chûnin et même le subconscient de Naruto où réside Kurama (le renard à neuf queues).

Pour explorer la carte d’aventure du village de Konoha, sélectionnez la case « Aventure du village de Konoha » dans le menu Découvrir ou entrez le code 0610-6440-1958.

LES DÉFIS COMMUNAUTAIRES DU NINDO SONT DE RETOUR !

À partir d’aujourd’hui, le 21 juin à 10h (CEST), les défis communautaires du Nindo sont de retour ! Déverrouillez les voies d’Itachi, Gaara, Orochimaru et Hinata en accomplissant des tâches dans Battle Royale ou Zéro construction pour déverrouiller des émoticones ainsi que le revêtement Akatsuki et le planeur Manda !

*Le revêtement cosmétique Akatsuki et le planeur cosmétique Manda seront également disponibles à l’achat dans le jeu à une date ultérieure.

Lisez cet article pour en savoir plus et inscrivez-vous sur thenindo.fortnite.com.”

Source : Epic Games