Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur – toutes les infos

La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, le film préquel de Hunger Games débarque au cinéma : voici tout ce qu’il faut savoir, de la date de sortie à son scénario, en passant par le casting et plus encore.

Au début des années 2010, le genre dystopique pour jeunes adultes a imprégné les mondes du livre et du cinéma. L’un des plus grands succès de cette époque a été Hunger Games, une histoire implantée dans un monde où de jeunes gens sont forcés de se battre à mort dans une arène créée et gérée par la société oppressive et maniaque du contrôle qu’est le Capitole.

La franchise s’est étendue en 2020 lorsque l’auteure Suzanne Collins a publié un roman préquel. Ce livre, intitulé La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, se concentre sur la jeunesse du grand méchant des romans originaux, à savoir le Président Snow. Le livre a trouvé son public chez les fans, et il n’en fallait pas davantage pour être adapté en film.

Beaucoup d’informations ont circulé autour du film, et nous les avons condensées ici. Si vous avez besoin de réponses sur le préquel de Hunger Games, vous êtes au bon endroit.

Sommaire

La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur sortira en salles le mercredi 15 novembre 2023, plus de 11 ans après le premier film Hunger Games.

L’une des stars du film, Rachel Zegler, avait déjà confirmé via Twitter que le tournage du film était officiellement terminé, rajoutant qu’elle avait “aimé chaque seconde” passée sur le plateau.

Pour ceux qui n’ont pas encore lu le livre, il va donc falloir se dépêcher de le lire avant la sortie du film.

Intrigue du préquel de Hunger Games : de quoi parle La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur ?

2023 metropolitan filmexport

Comme vous le savez peut-être, la franchise Hunger Games se déroule dans une Amérique dystopique futuriste. Désormais connu sous le nom de Panem, le pays organise chaque année un jeu dans lequel un jeune garçon et une jeune fille de chaque district doivent se battre à mort pour le divertissement de l’impitoyable Capitole.

Le méchant de la trilogie originale, le Président Snow (Donald Sutherland) a été vaincu par Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) et les districts rebelles. Mais ce n’est pas lui qui a créé les jeux, il est simplement né dans ce monde et l’a maintenu tel quel. Alors, qu’est-ce qui l’a transformé en un dictateur si impitoyable ?

C’est l’histoire que La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur veut raconter. Le film préquel de Hunger Games couvrira l’intrigue du roman de Suzanne Collins, qui se déroule pendant les dixièmes Jeux de la Faim, 64 ans avant la trilogie originale. Il suivra un jeune homme, Coriolanus Snow, alors qu’il est le mentor de Lucy Gray Baird, le tribut du District 12, et qu’une relation se développe entre eux.

Metropolitan Films, la société de distribution du film en France, s’est fendu d’un résumé pour présenter le long-métrage : “Le jeune Coriolanus (Tom Blyth) est le dernier espoir de sa lignée, la famille Snow autrefois riche et fière est aujourd’hui tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. À l’approche des 10ème HUNGER GAMES, il est assigné à contrecœur à être le mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), Tribut originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem.

“Le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l’opportunité de changer son destin, et va s’allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Luttant contre ses instincts, déchiré entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s’il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent.“

Casting de Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur

Le préquel de Hunger Games mettra en vedette Tom Blyth, connu pour Billy the Kid en 2022, dans le rôle de Coriolanus Snow et Rachel Zegler, de la version 2021 de West Side Story, dans le rôle de Lucy Gray Baird.

Le réalisateur du film, Francis Lawrence, a expliqué la différence selon lui entre Katniss Everdeen et Lucy Gray Baird, qualifiant Lucy d'”anti-Katniss“, en précisant : “Elle affiche sa sexualité ouvertement, [et] elle est vraiment une comédienne.”

Ils seront rejoints par Josh Andrés Rivera, également célèbre pour West Side Story, qui jouera Sejanus Plinth, l’ami proche de Snow et également mentor d’un tribut. Ashley Liao, de la série Physical, jouera Clemensia Dovecote, une amie de Snow. Hunter Schafer, surtout connue pour Euphoria, sera Tigris, la cousine de Snow et sa conseillère.

Jason Schwartzman, apparu dans plusieurs films de Wes Anderson, jouera Lucretius Lucky Flickerman, un ancêtre de Cesar Flickerman (Stanley Tucci) et hôte des 10èmes Hunger Games. Laurel Marsden, de Miss Marvel, jouera Mayfair Lipp, celle qui propose Lucy Gray pour les jeux.

Il faudra aussi compter sur la présence au casting d’autres acteurs de qualité : Peter Dinklage et Viola Davis. Dinklage interprétera le doyen de l’Académie du Capitole et le visage des Jeux, Casca Highbottom. Davis jouera le Dr Volumnia Gaul, la créative et redoutable cheffe des épreuves des 10èmes Hunger Games.

2023 metropolitan filmexport

Voici une liste d’autres membres du casting du film et de leurs rôles exacts – beaucoup d’entre eux jouent d’autres tributs dans les Jeux ou des membres de l’Académie du Capitole :

Zoe Renee – Lysistrata Vickers

Max Raphael – Festus Creed

Aamer Husain – Felix Ravinstill

Lilly Cooper – Arachne Crane

Ayomide Adegun – Pliny ‘Pup’ Harrington

Kaitlyn Akinpelumi – Domita Whimsiwick

Amélie Hoeferle – Vipsania Sickle

Jerome Lance – Marcus du District 2

Knox Gibson – Bobbin du District 8

Mackenzie Lansing – Coral du District 4

Sofia Sanchez – Wovey du District 8

Nick Benson – Jessup du District 12

Derrière la caméra, La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur sera réalisé par Francis Lawrence, le réalisateur de L’Embrasement et des deux volets du final d’Hunger Games, La Révolte.

Michael Lesslie, connu pour le film Macbeth de 2015 et Assassin’s Creed de 2016, a rédigé la dernière version du scénario, en partant d’une première esquisse signée par le scénariste de L’Embrasement, Michael Arndt, et Suzanne Collins elle-même.

Bandes-annonce de La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur

Une première bande-annonce du film a été publiée en 2022 pour offrir un premier aperçu de l’imagerie du film, et peut être visionnée ci-dessous :

Cette bande-annonce offrait alors notre premier aperçu du préquel. Elle comprend une bande-son captivante, des scènes des 10èmes Hunger Games annuels, et bien sûr, beaucoup de personnages.

La bande-annonce officielle a été diffusée en septembre 2023 :

Pour les aficionados, on peut y entendre une musique rappelant les premiers volet d’Hunger Games, puisque la bande-son joue la chanson The Hanging Tree.

Rendez-vous donc le 15 novembre dans les salles pour voir Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur.

