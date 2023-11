Y aura-t-il un nouveau roman Hunger Games après Le Serpent et l’oiseau chanteur ?

Le sort est en ce moment favorable pour les fans de Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur est enfin en salles, et aborde la naissance du plus grand méchant de la franchise. Mais est-ce la fin, ou y a-t-il d’autres projets de livres pour un retour à Panem ?

L’autrice Suzanne Collins avait publié le préquel de sa saga en 2022, en partie sous l’impulsion du studio qui se disait déjà prêt à adapter une nouvelle œuvre dès 2017. Hunger Games avait été publié dans sa version originale dès 2008, suivant les péripéties de Katniss Everdeen. La jeune femme se porte volontaire comme tribut pour sauver sa sœur, et embarque pour les 74e Hunger Games… jusqu’à se retrouver catapultée au rang de figure de proue d’une révolte nationale dans le pays de Panem, face au Président Snow.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En 2012, l’héroïne apparaissait sur grand écran dans son premier film, sous les traits de Jennifer Lawrence. Face au succès, à une époque où les adaptations de romans pour adolescents étaient encore en plein âge d’or au cinéma, la suite de la saga allait de soi pour les producteurs. Hunger Games a donc continué son chemin jusqu’au quatrième film, La Révolte, Partie 2.

Lionsgate a également adapté le roman préquel, cette fois avec Rachel Zegler dans le rôle principal de Lucy Gray Baird. Alors que le film rencontre lui aussi un succès évident au box-office, les fans ne peuvent s’empêcher de s’interroger : Suzanne Collins envisage-t-elle de créer une suite ou un autre livre de Hunger Games ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y aura-t-il une suite pour La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur ?

Suzanne Collins n’a pas révélé ses plans pour la série Hunger Games : il n’existe à ce jour aucun projet connu pour une suite à La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur.

Selon la productrice Nina Jacobson, si l’autrice n’a pas l’intention de développer une suite pour La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur ou un autre roman de la saga, le studio laissera l’histoire telle quelle, sans y toucher.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Dans une interview avec Polygon, elle a en effet déclaré : “Si [Collins] a un autre récit dans ce monde sur un sujet qu’elle voudrait aborder, quelque chose à explorer, alors tant mieux. Mais sinon, mieux vaut laisser une franchise comm elle est, une oeuvre dont les gens se souviendront avec affection, plutôt que de produire une suite juste pour le plaisir d’une suite.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Est-ce que je pense qu’elle écrira d’autres livres dans cet univers ? Je le crois, et j’espère qu’elle le fera. Ai-je une idée de ce qu’ils diront ? Pas vraiment !” a-t-elle également révélé.

L’avis de l’autrice sur un nouveau roman Hunger Games

Quant à Suzanne Collins, elle a déjà expliqué auprès de Scholastic pourquoi elle avait décidé de revenir à la franchise avec un livre préquel en 2020. “Je vais vous dire comment je fonctionne. J’ai deux mondes, l’Underland (le monde de la série The Underland Chronicles) et Panem (le monde de The Hunger Games). J’utilise les deux pour explorer des éléments de la théorie d’une guerre juste. Quand je trouve un sujet connexe que je veux examiner, alors je cherche où il s’insère le mieux. Le débat sur l’état de nature de la période des Lumières se prêtait naturellement à une histoire centrée sur Coriolanus Snow.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Jacobson a ajouté que Suzanne Collins n’écrit pas pour l’argent, mais écrit lorsqu’elle a une histoire à raconter. La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur a laissé la possibilité de plus d’aventures dans des zones inexplorées de la franchise, mais les fans devront attendre et voir quand (et si) l’inspiration frappera l’écrivaine.