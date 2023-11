La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur : tous les acteurs et leur rôle

Le préquel de Hunger Games, La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, nous présente un ensemble de tous nouveaux personnages. Voici ceux que vous devez connaître.

Cela fait presque une décennie que les films Hunger Games se sont terminés. Situés dans un monde où enfants et jeunes adultes sont forcés de se battre à mort dans une arène créée et gérée par le gouvernement autoritaire du Capitole, la série originale s’est avérée être un succès commercial et critique.

La franchise s’est élargie en 2020 lorsque l’auteure Suzanne Collins a publié un roman préquel. Intitulé La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, ce nouveau livre se concentre sur la jeunesse du méchant des livres originaux, le Président Snow, ainsi que sur un ensemble de personnages inédits.

Maintenant que le livre va avoir sa propre adaptation cinématographique, qui sort le mercredi 15 novembre 2023, vous pourriez vous demander qui seront ces nouveaux membres de la distribution.

Distribution et personnages de La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur

Le synopsis du préquel de Hunger Games proposé par son distributeur français, Metropolitan Films, est le suivant : “Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de sa lignée, la famille Snow autrefois riche et fière est aujourd’hui tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. À l’approche des 10ème HUNGER GAMES, il est assigné à contrecœur à être le mentor de Lucy Gray Baird, Tribut originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem.“

“Le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l’opportunité de changer son destin, et va s’allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Luttant contre ses instincts, déchiré entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s’il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent.“

La distribution de ce film est bien garnie, aussi nous avons décidé de vous proposer cette mise à jour en nous concentrant sur les principaux noms à connaître.

Coriolanus Snow : Tom Blyth

2023 metropolitan filmexport

Coriolanus Snow est à la fois le héros et le méchant de cette histoire, car le film détaille sa vie avant qu’il ne devienne le président impitoyable de la série originale. Ici, il apparaîtra forcément plus sympathique, car il tentera de sortir sa famille de la pauvreté et de sauver son tribut d’une mort certaine.

Snow est interprété par Tom Blyth, qui apparaît également dans The Gilded Age et Billy the Kid.

Lucy Gray Baird : Rachel Zegler

metropolitan filmexport

Lucy Gray est un tribut très différent de Katniss, en ce sens qu’elle n’est pas tant une guerrière, mais une artiste. Elle est capable de rallier les gens à sa cause grâce à son charme bienveillant et son cœur gentil, mais elle est aussi beaucoup plus intelligente et plus forte que ce qu’il paraît.

Rachel Zegler joue le rôle de Lucy Gray, et apparaît également dans West Side Story, ainsi que dans le prochain film en live-action de Blanche-Neige.

Sejanus Plinth : Josh Andrés Rivera

metropolitan filmexport

Sejanus, dont la famille est originaire du District 2, est sans doute le personnage le plus moral de tous nos personnages du Capitole, mais dans un monde de serpents, son dégoût non dissimulé du Capitole le met dans de bons gros ennuis, au point que Snow regrette d’être son ami.

Josh Andrés Rivera joue ce personnage, et vous l’aurez peut-être également vu dans West Side Story et Cat Person.

Volumnia Gaul : Viola Davis

2023 metropolitan filmexport

Le Dr Gaul est la figure la plus effrayante de toute cette histoire, car elle est l’actuelle Cheffe des Jeux des Hunger Games. Elle se délecte de l’expérimentation inhumaine et de la souffrance des tributs, et veut faire des Jeux le spectacle qu’ils sont considérés être au moment où Katniss devient un tribut.

Gaul est interprétée par la célèbre Viola Davis, connue principalement pour la série Murder ou Suicide Squad.

Casca Highbottom : Peter Dinklage

metropolitan filmexport

Casca Highbottom est le doyen de l’éducation de Snow, et est en quelque sorte un antagoniste pour notre héros. Il éprouve une haine envers la famille Snow pour des raisons personnelles et s’est lassé des Jeux bien qu’étant à l’origine de leur conception.

Peter Dinklage, qui interprète Highbottom, est surtout connu pour son rôle dans Game of Thrones ou Cyrano.

Tigris Snow : Hunter Schafer

metropolitan filmexport

Dans La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, Tigris est la cousine de Coriolanus, qui vit avec lui et leur grand-mère dans le Capitole. Elle est aussi talentueuse en couture qu’elle est compatissante, car elle éprouve beaucoup plus de sympathie pour les Districts et les tributs que de nombreux autres citoyens du Capitole.

Tigris est interprétée par Hunter Schafer, qui joue également dans la série à succès de HBO, Euphoria.

Lucretius “Lucky” Flickerman : Jason Schwartzman

metropolitan filmexport

Lucy Flickerman, un ancêtre de Caesar Flickerman, est le premier animateur des Jeux de la Faim, après avoir été présentateur météo et magicien. Il se débrouille bien devant la caméra, mais cela le rend détaché des vraies émotions humaines, voyant les tributs comme de simples attractions plutôt que comme des personnes.

Lucky est interprété par Jason Schwartzman, connu pour ses rôles dans Scott Pilgrim vs the World ou Fantastic Mr. Fox.

Jessup Diggs : Nick Benson

lionsgate

Jessup est le compagnon de District 12 de Lucy Gray et son allié. Bien qu’il soit le favori pour gagner les jeux, Jessup est une personne gentille et consciencieuse, protégeant même Lucy Gray des rongeurs pour qu’elle puisse dormir avant qu’ils ne soient envoyés dans l’arène.

Jessup est joué par Nick Benson, qui apparaît également dans la série Summerland.

Clemensia Dovecote : Ashley Liao

metropolitan filmexport

Clemensia est la partenaire de Snow à l’académie et une autre mentor de tribut pour les 10ème Hunger Games annuels, bien qu’elle essaie souvent de profiter de l’intelligence et de l’éthique de travail de Snow.

Clemensia est interprétée par Ashley Liao, également vue dans la série Physical.

Coral : Mackenzie Lansing

lionsgate

Coral est le tribut féminin du District 4, et il est clair dès le début qu’elle est déterminée à gagner les Jeux. Elle est impitoyable avec son trident, et le groupe qu’elle dirige s’avère être le plus gros obstacle pour Lucy Gray.

Coral est jouée par Mackenzie Lansing, qui a des rôles dans Mare of Easttown et The Creator.

Reaper Ash : Dimitri Abold

lionsgate

Reaper Ash est le tribut masculin du District 11 dans La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, mais est l’un des tributs qui refuse de laisser les Jeux le changer. Il traite ses compagnons tributs avec compassion et respect, et montre une aversion claire envers le Capitole.

Reaper est interprété par Dimitri Abold, qui apparaît également dans Warrior Nun et Love Addicts.

Autres acteurs et personnages dans La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur

2023 metropolitan filmexport

Parmi les autres personnages notables du film, on trouve deux camps, souvent opposés, mais parfois alliés :

Du côté du Capitole

Grandma’am : Fionnula Flanagan

Arachne Crane : Lilly Cooper

Lysistrata Vickers : Zoe Renee

Festus Creed : Max Raphael

Felix Ravinstill : Aamer Husain

Pliny “Pup” Harrington : Ayomide Adegun

Domita Whimsiwick : Kaitlyn Akinpelumi

Vipsania Sickle : Amélie Hoeferle

Du côté des tributs

Marcus du District 2 : Jerome Lance

Mizzen du District 4 : Cooper Dillon

Treech du District 7 : Hiroki Berrecloth

Lamina du District 7 : Irene Boehm

Wovey du District 8 : Sofia Sanchez

Tanner du District 10 : Kjell Brutscheidt

Brandy du District 10 : Luna Kuse

Dill du District 11 : Luna Steeples

Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur fera son envol dans les salles françaises le mercredi 15 novembre 2023.