Explication de la fin de Bodies sur Netflix : les détectives gagnent-ils la partie ?

La nouvelle série Netflix est un véritable mélange des genres, mais tout tourne autour d’un mystère à résoudre. Les quatre détectives obtiennent-ils les réponses recherchées ? Qui est Elias Mannix, et change-t-il finalement d’avis ?

Adaptation des comics du même nom signés par Si Spencer, Bodies sur Netflix nous parle de quatre détectives, bossant chacun dans une époque différente mais sur un même cas : l’apparition étrange d’un corps dans une rue de Whitechapel. Car le défunt est le même et parcourt le temps, de 1890 jusqu’au milieu des années 2000.

Tout est question de chronologie dans Bodies, et le casting apporte une certaine plus-value aux intrigues et décors montrés dans la série : En 1890, c’est Hillinghead (Kyle Soller) qui mène l’enquête, en 1941 Whiteman (Jacob Fortune-Lloyd). Hasan (Amaka Okafor) se charge de l’affaire en 2023, tandis que c’est Maplewood (Shira Haas) qui bosse sur le cas en 2053.

Chacun de ces protagonistes évolue dans son époque, et le contexte a souvent un impact sur les manières de mener l’enquête. Et malgré cela, il semble bien y avoir un parallèle cohérent entre les actions de chaque personnage, jusqu’à, parfois, aboutir à leur rencontre et des interactions.

Mais si tout problème a sa solution et que la série offre une réponse aux spectateurs dans sa conclusion, il se peut qu’elle ne soit pas tout à fait claire pour tout le monde. Quelle est l’identité de ce corps et pourquoi se retrouve-t-il à différentes époques ? Qui est Elias Mannix, et change-t-il finalement d’avis ?

Explication de la fin de Bodies : La réponse se trouve dans l’imbrication des chronologies

Chaque détective trouve le même corps non identifié dans la même rue de l’est de Londres, pourtant chacun prendra le problème sous un angle différent et partira dans une direction qui lui est propre.

En 1890, l’attention de Hillinghead est attirée par un jeune journaliste qui a accidentellement photographié un homme qui pourrait être le principal suspect. Les deux sont instantanément attirés l’un par l’autre, mais Hillinghead arrête le journaliste. Ce dernier finit par accepter de travailler avec lui pour résoudre l’affaire. De fil en aiguille, le duo déduit que l’homme sur la photo est la personne la plus fortunée de la ville, Julian Harker. Découvrant que la fine équipe s’intéresse à lui, il décide d’inviter Hillinghead pour le faire chanter en usant de photos compromettantes sur les deux enquêteurs. Hillinghead finit par se présenter comme le coupable du meurtre, et sera arrêté. C’est lors d’un transfert en tant que prisonnier qu’il se fera assassiner.

En 1941, Whiteman travaille comme homme à tout faire pour une femme inconnue et, disons-le, très louche. On lui demande de récupérer et de se débarrasser d’un corps non identifié (le même que celui d’Hillinghead), après un coup de fil. Trouvant le procédé suspect, un de ses collègues antisémite décide de le suivre. Whiteman finit par le tuer et maquiller la scène pour se dégager de tout soupçon. Le plan fonctionne… jusqu’à ce qu’une jeune fille, témoin de la scène, tente de le faire chanter. On ordonne à Whiteman de tuer la fille, ce qu’il refuse. Il simule alors la mort de sa protégée tout en la gardant en sécurité dans son appartement. Mais lorsqu’ils prennent la direction du métro de Londres, la femme inconnue apparaît et tue la fille elle-même. Quand Whiteman essaie de retrouver la meurtrière, il découvre qu’elle est Polly, la fille d’Hillinghead. C’est là que ça part en sucette : le chef de la police et patron de Whiteman s’avère être le fils de Polly. Il assassine le collègue de Whiteman, qui décide de se venger en s’en prenant à Polly, la traînant jusqu’à un Julian Harker mourant… avant d’achever l’homme à son tour.

Explication de la fin de Bodies : à qui appartient le corps mystérieux ?

netflix

En 2023, Hasan trouve un jeune garçon à proximité du même corps. Après l’avoir poursuivi via sa famille, Hasan est alors conduite à un garçon perturbé de 15 ans, nommé Elias Mannix. L’adolescent explique à Hasan que des gens le forcent à faire des choses contre sa volonté. En visitant l’endroit où il vit, la police trouve des photos d’Hasan et de son fils. Lors de leur interrogatoire, l’un des responsables légaux craque et révèle la nouvelle cachette d’Elias. Mais il s’agit d’un piège, dans lequel un officier trouve la mort. Hasan découvre un vinyle, ce qui l’amène à visiter les archives de la police. Elle est la première à découvrir que le corps a déjà fait l’objet d’une enquête, et en informe son supérieur. C’est durant une visite à la véritable mère d’Elias qu’Hasan découvre que son propre patron est en réalité le père du garçon. Tous les trois se retrouvent alors sur un bateau, où on fait écouter à Elias un enregistrement de sa version plus âgée. Une bombe a été cachée dans une banque centrale par le Mannix du passé, et Elias la fait exploser. 500 000 personnes meurent, et le pays est changé à jamais.

En 2053, la voiture de Maplewood récupère le fameux corps. Les spectateurs apprennent qu’elle travaille aux côtés de celui qui est à présent le chef Mannix, qui a reconstruit le pays sous un régime autoritaire suite à l’explosion de 2023. Les enquêtes routinières de Maplewood la conduisent à penser que le corps appartient à un homme nommé Gabriel Defoe – qui est en fait bien vivant et travaille comme professeur. Après lui avoir parlé, Maplewood découvre que lui et l’un de ses proches amis sont en fait membres d’un groupe “terroriste”, œuvrant contre le régime de Mannix. Le groupe est dirigé par nulle autre qu’Hasan, qui explique avoir perdu son fils lors de l’explosion provoquée par la bombe d’Elias 30 ans plus tôt. Depuis, elle collabore avec Defoe pour tenter de rectifier le passé, le duo ayant trouvé une façon de voyager dans le temps qu’ils appellent la Gorge. C’est dans un accès de rage que Maplewood tirera sur Defoe à l’œil alors qu’il se tenait devant la Gorge, envoyant son corps à chaque point différent dans le temps.

Explication de la fin de Bodies : la relation entre Julian Harker et Elias Mannix

netflix

Chacun des détectives entre en contact avec la phrase “Sache que tu es aimé“, qui s’avère être le nom du culte de Mannix en 2053 : Know You Are Love, ou KYAL. Après avoir découvert la Gorge, Maplewood apprend que c’est de cette manière que Mannix a voyagé dans le temps et établi son groupe dès 1890, sous l’identité de Julian Harker. Ayant réussi à faire croire à Agatha Harker qu’il était son fils perdu, il cherche ensuite Polly après avoir tué l’inspecteur Hillinghead. Le couple se marie et a un enfant nommé Hayden, qui deviendra le chef de Whiteman en 1941. Une fois Hayden né, Polly découvre la vérité, Julian lui révélant sa réelle identité. Mais étrangement, Polly l’accepte et décide de perpétuer la prophétie KYAL jusqu’à sa mort.

Initialement, Defoe voulait entrer dans la Gorge pour stopper Mannix, mais Maplewood lui tire dessus avant qu’il n’ait pu progresser. Regrettant son acte, elle découvre les calculs de Defoe et déduit qu’il reviendra dans leur chronologie dans 4 jours. Hasan et Maplewood l’attendent, pour passer à la prochaine étape du plan. Sachant qu’elle ne survivra pas si tout se passe comme prévu, Maplewood entre dans la Gorge pour arrêter Mannix une bonne fois pour toutes. Si le tuer est impossible, il faut au moins changer son état d’esprit.

Fin de Bodies expliquée : Elias Mannix change-t-il d’avis ?

matt towers / netflix

Heureusement pour tout le monde, Elias Mannix change d’avis à la fin de Bodies. Maplewood parvient à rejoindre Hillinghead en 1890, juste avant qu’il ne se fasse tuer par Harker. Elle le met au courant de la véritable identité de leur ennemi et, même s’il faut du temps pour le convaincre, Hillinghead confronte enfin Harker avant de se faire tuer. Mais il sème le doute dans son esprit, disant à Harker qu’il ne comblera jamais le manque d’amour qu’il recherche et mourra seul et malheureux. Il l’appelle Mannix, ce qui semble fonctionner, changeant ainsi l’amour que Polly porte à Harker et la naissance de Hayden. Cette fois-ci, Polly découvre également que Harker a tué son père. Pour le coup, elle est incapable de l’aimer à nouveau. En 1941, Polly dit qu’elle aurait souhaité avoir tué Mannix elle-même, mais demeure convaincue que le futur doit se dérouler comme prévu.

La personne qui a perdu la foi en son propre rêve d’amour, c’est Mannix, qui enregistre alors un message secret pour le jeune Elias. Quand Whiteman vient pour le tuer, Mannix lui confie le soin de cacher l’enregistrement secret pour Hasan en 2023. Whiteman réussit mais est abattu par Hayden peu après. En 2053, Hasan veille au succès de la mission, chaque détective ayant gravé son nom dans la brique de la rue de Londres où Defoe a été retrouvé. Tout en sachant que quelque chose a changé, elle retourne en 2023 et retrouve l’enregistrement. Elle intercepte sa version passée avant qu’Elias n’actionne la bombe et lui fait écouter l’enregistrement. Convaincu, Elias change d’avis et retrouve sa mère. Tandis que les Hasan du passé et du futur s’étreignent, les Elias et Hasan de 2053 disparaissent purement et simplement : tout ce qui s’est passé après l’explosion originelle de la bombe n’existe plus.

Le final de Bodies expliqué : que signifie la scène du taxi ?

La toute dernière partie de Bodies nous fait comprendre que la vie continue comme elle aurait dû le faire depuis le début. Hillinghead rencontre son journaliste sur une route animée même sans la présence du corps, tandis que Whiteman tombe sur la jeune fille qu’il avait tenté de sauver plus tôt dans la série. Hasan continue tranquillement sa vie en 2023, son fils étant sain et sauf. Mais il y a un mais.

En route pour la fête d’anniversaire de son père, Hasan prend un taxi conduit par une version de Maplewood qui connaît son nom. Alors que le taxi s’éloigne, le logo KYAL, qui était visible en 2053, s’allume sur un bâtiment au loin. En fin de compte, le culte a vu le jour malgré tous les efforts de nos protagonistes : le temps n’est qu’un infini recommencement et certains événements ne pourront jamais vraiment être évités, bombe ou pas.

