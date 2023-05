Comment regarder John Wick 4 ? Est-il disponible en streaming ?

Vous n’avez pas vu John Wick : Chapitre 4 au cinéma et vous souhaitez absolument le visionner ? Découvrez alors comment vous pouvez le regarder et s’il est disponible en streaming ou non.

John Wick est actuellement en salles, avec le synopsis officiel suivant : “John Wick affronte ses adversaires les plus mortels dans le quatrième volet de la série. Le prix de sa tête ne cessant d’augmenter, Wick mène son combat à l’échelle mondiale en recherchant les acteurs les plus puissants de la pègre, de New York à Paris en passant par Osaka et Berlin.”

Alors que ce dernier volet a rapporté plus de 416 millions de dollars au box-office et que les spectateurs se pressent pour le voir, voici tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez le regarder.

John Wick 4 est-il disponible en streaming ?

Non, John Wick : Chapitre 4 n’est pour le moment pas disponible en streaming. Il est exclusivement disponible dans les cinémas.

Quand John Wick 4 sera-t-il disponible en streaming ?

Le lancement numérique de John Wick : Chapitre 4 est prévu pour le 23 mai tandis que les versions 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD sont fixées au 13 juin. Sa date de sortie en streaming n’a cependant pas été confirmée.

Nous ne savons pas cependant quand le film sera proposé en streaming, mais comme il s’agit d’un produit de Lionsgate, il est probable qu’il soit ajouté sur vos plateformes préférées dans un futur proche.

Où regarder en streaming les anciens films John Wick ?

Vous pouvez retrouver en streaming John Wick, John Wick : Chapitre 2, et John Wick : Chapitre 3 – Parabellum sur Prime Video à condition que vous possédiez bien évidemment un abonnement actif.