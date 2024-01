Le Cercle des Neiges : La choquante histoire vraie derrière le nouveau thriller sur Netflix

Le Cercle des Neiges s’est posé dans le catalogue Netflix : voici l’incroyable et glaçante histoire vraie derrière le film de J.A. Bayona.

Contrairement à des séries telles que Lost et Yellowjackets, l’histoire du Cercle des Neiges, relatant un tragique accident d’avion, s’appuie sur une histoire vraie. Car le film est adapté du livre de 2008 La Sociedad de la Nieve (“La société de la Neige“).

Avant de lancer Netflix, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur l’incroyable histoire vraie derrière Le Cercle des Neiges.

L’histoire vraie derrière Le Cercle des Neiges

Le 12 octobre 1972, 45 passagers et membres d’équipage ont embarqué à bord du vol 571 de la Force aérienne uruguayenne, de Montevideo dans les Andes vers Santiago, au Chili.

La plupart était liée à l’équipe de rugby amateur du Old Christians Club, affrétée par le respecté capitaine Julio César Ferradas, qui avait accumulé plus de 5 000 miles aériens au cours de sa carrière. Les choses ont mal tourné assez rapidement, notamment lorsque le vol a dû faire une escale à Mendoza, en Argentine, en raison de mauvaises conditions météorologiques. Lorsque le voyage a repris, c’était le copilote moins expérimenté, Dante Hector Lagurara, qui était aux commandes.

En raison de vents violents, les pilotes ont dû emprunter un itinéraire en forme de U, nécessaire à travers un col montagneux, pour se rendre au Chili. Mais la descente a été amorcée trop rapidement, et les ailes et la queue de l’avion ont été arrachées du reste de l’appareil. 12 personnes sont mortes, y compris le capitaine Ferradas. D’autres passagers, tels que Lagurara, ont succombé à leurs blessures – et aux éléments – dans les jours qui ont suivi.

La survie face aux éléments dans Le Cercle des Neiges

Avec les sièges, les bagages et les fragments d’avion restants, les passagers survivants ont tenté de se protéger du froid impitoyable. Bien que le groupe ait aperçu un avion de secours le quatrième jour, les recherches ont été abandonnées au dixième jour. Une avalanche est ensuite survenue, tuant huit autres passagers.

Disposant de peu de nourriture et devenus la cible des conditions terribles, les passagers restants ont alors eu recours au cannibalisme. Après avoir toutefois conclu un accord entre eux, indiquant que si quelqu’un devait mourir, son corps serait utilisé pour la survie des autres. Et après deux mois à subir les éléments, le froid et la faim dans les Andes, c’est environ deux douzaines de passagers qui ont pu s’en sortir.

La mission de sauvetage a également pris plus de temps que prévu, les secours n’arrivant qu’au 72ème jour. Deux des passagers avaient parcouru plus de 37 miles pendant 10 jours pour trouver de l’aide : ce sont eux qui auraient réussi à localiser l’assistance et à guider les secouristes vers le reste du groupe.

Le Cercle des Neiges est diffusé sur Netflix depuis le 4 janvier 2024.