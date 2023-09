8 séries à regarder si vous aimez Virgin River

Alors qu’il faudra patienter plusieurs semaines pour profiter de la seconde partie de la saison 5 de Virgin River, et plus encore pour la saison 6, voici quelques séries à découvrir ou à redécouvrir en attendant de pouvoir retrouver Jack et Mel.

Dans Virgin River, une série basée sur les romans de Robyn Carr du même nom, on suit Mel Monroe, interprétée par Alexandra Breckenridge, une infirmière d’une grande ville qui déménage à Virgin River pour se remettre des tragédies de son passé.

Ce drame romantique se concentre sur la force de l’esprit humain face à l’adversité, alors que des amitiés improbables naissent et que le réconfort est trouvé dans la générosité et la compassion des autres. Tous ceux qui arrivent à Virgin River sont sceptiques face à la gentillesse librement offerte par les résidents, mais comme Mel, puis Lizzie, Denny et Cameron le découvrent, les locaux possèdent un véritable besoin de protéger et d’aider les autres, ce qui les aide à guérir et à avancer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

CBC TELEVISION

Après une attente insurmontable, la première partie de la saison 5 de Virgin River est enfin arrivée sur Netflix. Les fans de la série ont pu se jeter sur ces 10 épisodes, mais il va malheureusement falloir patienter jusqu’au 30 novembre pour découvrir la suite.

Si certains n’ont pas pu résister et ont binge-watché les 10 épisodes d’un coup, d’autres essaient de faire durer le plaisir, afin de ne pas rester sans rien en attendant le mois de nombre. Heureusement, il existe d’autres séries dans la même veine qui aident à prendre son mal en patience

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sweet Magnolias

Basée sur les romans de Sherryl Woods, Sweet Magnolias est un drame romantique se déroulant dans une petite ville de Caroline du Sud. Il suit trois femmes, Maddie, Dana et Helen, amies depuis l’enfance, qui affrontent les défis de l’âge adulte.

Les 3 saisons de Sweet Magnolias sont disponibles sur Netflix.

Gilmore Girls

Si vous n’avez pas encore vu Gilmore Girls d’Amy Sherman-Palladino, vous avez sept saisons à découvrir. Vous y suivrez Lorelai et Rory Gilmore, une mère et sa fille qui ont une relation très fusionnelle, à travers les obstacles de la vie tels que les années lycée ou les dîners de famille très compliqués.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les sept saisons de la série sont disponibles sur Netflix.

Ginny & Georgia

Cette série suit une jeune mère, Georgia, qui déménage avec ses deux enfants, Ginny et Austin, pour échapper à son passé tragique.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Les deux saisons de la série sont disponibles sur Netflix.

Toujours là pour toi

Cette série rend hommage à la beauté et à l’intemporalité de l’amitié féminine, en suivant Tully et Kate de leur adolescence à la quarantaine.

Les deux saisons de la série sont disponibles sur Netflix.

Chesapeake Shores

Cette série suit Abby O’Brien qui retourne dans sa ville natale, Chesapeake Shores, après un divorce compliqué.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les six saisons de la série sont disponibles sur Netflix.

Bienvenue à Schitt’s Creek

Dans cette sitcom, la riche famille Rose est forcée de déménager dans une ville délabrée qu’ils avaient autrefois achetée comme une blague à cause de son nom.

Les sept saisons de la série sont disponibles sur MyCanal.

This Is Us

Cette série examine la vie d’une famille à travers plusieurs époques et s’attarde sur les traumatismes, défis et réussites familiales.

Les six saisons de la série sont disponibles sur Prime Video.