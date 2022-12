FIFA 23 World Cup TOTT : Fuite de la date et prédictions des joueurs

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Selon un célèbre leaker, une promotion “Team of the Tournament” est prévue pour clôturer le contenu de la Coupe du Monde de FIFA 23 Ultimate Team. Tout ce que nous savons.

Depuis le début de la Coupe du Monde 2022 se déroulant au Qatar, les joueurs de FIFA 23 ont pu découvrir toutes sortes de contenus sur le thème de la compétition.

Les fans du mode Ultimate Team ont notamment pu profiter d’un certain nombre de promotions comme Path to Glory, et de récompenses pour les échanges de la Coupe du Monde.

Mais il y a encore beaucoup d’autres choses à attendre du calendrier de la CDM pour FIFA 23, et selon Tom Henderson, célèbre leaker, les festivités du Qatar 2022 se termineront avec la World Cup Team of the Tournament.

Alors sans plus attendre, voici tous les détails que nous connaissons à ce jour sur cette prochaine promotion.

La possible date de début de la promo World Cup TOTT sur FIFA 23

Tom Henderson a révélé sur Insider Gaming que la promotion World Cup Team of the Tournament débutera le vendredi 16 décembre.

Le contenu de la Coupe du Monde dans FIFA 23 devrait se terminer le vendredi suivant, donc nous pensons que TOTT ne durera qu’une seule semaine.

EA SPORTS

Qu’est-ce que la promo World Cup Team of the Tournament ?

Comme son nom l’indique, la World Cup TOTT est un groupe de cartes spéciales basées sur les joueurs les plus marquants de cette CDM. Seuls les joueurs qui ont atteint le sommet de leur art pendant la compétition seront sélectionnés, et leur forme antérieure ne sera pas prise en compte.

Ceux qui auront la chance d’être inclus recevront une nouvelle carte FUT avec des statistiques fortement améliorées en fonction de leurs performances pendant le tournoi. Les fans peuvent donc s’attendre à ce que ces cartes figurent parmi les plus chères du jeu lorsqu’elles seront publiées.

Nos prédictions des joueurs World Cup TOTT de FIFA 23

La phase de groupes de la Coupe du Monde n’étant pas encore terminée, il est donc difficile de dire exactement qui sera sélectionné pour cette promotion. Cependant, quelques joueurs ont déjà pris un bon départ.

Découvrez alors nos prédictions pour la World Cup Team of the Tournament jusqu’à présent :

Kylian Mbappé (France / PSG)

(France / PSG) Cody Gakpo (Pays-Bas / PSV)

(Pays-Bas / PSV) Harry Maguire (Angleterre / Manchester United)

(Angleterre / Manchester United) Pedri (Espagne / FC Barcelone)

(Espagne / FC Barcelone) Enner Valencia (Équateur / Fenerbahçe)

(Équateur / Fenerbahçe) Richarlison (Brésil / Tottenham)

(Brésil / Tottenham) Bruno Fernandes (Portugal / Manchester United)

(Portugal / Manchester United) Christian Pulisic (États-Unis / Chelsea)

(États-Unis / Chelsea) Frenkie de Jong (Pays-Bas / FC Barcelone)

(Pays-Bas / FC Barcelone) Aaron Mooy (Australie / Celtic)

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur la promotion World Cup Team of the Tournament de FIFA 23. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article avec plus de détails au fur et à mesure du déroulement de la compétition.