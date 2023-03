Les dates des TOTS de FIFA 23 auraient fuité

La TOTS de FIFA 23 semble se rapprocher de plus en plus, et une récente fuite a dévoilé les dates de sortie des équipes des plus grands championnats.

La TOTS (Équipe de la saison) est un événement extrêmement apprécié des fans qui réunit plus de quinze équipes spéciales célébrant les meilleurs joueurs à travers les plus grands championnats et le reste du monde.

Et si pour le moment, EA ne s’est pas encore exprimé au sujet de cette célèbre promotion, le célèbre leaker Tom Henderson a révélé dans Insider Gaming les dates de parution de certaines équipes de cet événement sur FIFA 23.

Qu’est-ce que la TOTS de FIFA 23 ?

L’Équipe de la saison (ou TOTS) est une campagne de FIFA 23 Ultimate Team qui met à l’honneur les meilleurs joueurs du monde entier pendant les saisons 2022/23 des championnats nationaux.

Les joueurs sélectionnés dans la TOTS sont récompensés pour leur superbe forme par des améliorations de note qui peuvent faire d’eux certains des joueurs les mieux notés du jeu.

L’événement TOTS a toujours été quelque chose de relativement long dans le cycle de vie d’un FIFA en raison des différentes équipes qui doivent être publiées.

Traditionnellement, EA publie une équipe (ou deux) par semaine afin que les fans puissent avoir le temps d’obtenir certains joueurs dans les packs.

Et pour FIFA 23, le calendrier de sortie des différentes TOTS devrait être le suivant :

Premier League TOTS – 18 avril 2023

Inconnu – 21 avril 2023

TOTS Bundesliga – 25 avril 2023

TOTS de l’équipe de la communauté – 28 avril 2023

TOTS de LaLiga – 2 mai 2023

Inconnu – 5 mai 2023

Selon Insider Gaming, le reste des championnats ainsi que certaines dates ne sont pas encore totalement finalisés, mais les dates indiquées semblent indiquer que les TOTS seront probablement publiés tous les mardis et vendredis.

Dès que nous aurons de nouvelles informations au sujet des TOTS de FIFA 23, nous ne manquerons pas de mettre alors cet article à jour.