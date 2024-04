Elden Ring : Les 11 meilleures armes de début de jeu pour tous les builds et où les trouver

Dès votre première incursion dans l’Entre-Terre, vous rencontrerez de nombreux ennemis impitoyables. Voici donc les 11 meilleures armes disponibles dès le début du jeu, ainsi que leurs emplacements afin d’assurer votre survie dans le vaste et dangereux monde d’Elden Ring.

Chaque arme d’Elden Ring listée ci-dessous est adaptée à des builds et styles de jeu distincts, assurant qu’à la fin de votre périple, vous aurez une compréhension approfondie de celles qui conviennent le mieux à votre personnage Sans-éclat.

Avec le DLC d’Elden Ring Shadow of the Erdtree désormais annoncé, il n’y a pas de meilleur moment pour se lancer dans le jeu. Nous avons donc sélectionné ce que nous considérons être les 11 meilleures armes de début de jeu que vous pouvez obtenir dans Elden Ring.

Meilleures armes de début de jeu dans Elden Ring

Des katanas, grandes épées et dagues aux bâtons, haches et sceaux, voici 11 des meilleures armes de début de jeu à trouver disséminées dans l’Entre-Terre d’Elden Ring.

Croc de Limier

FROMSOFTWARE

Prérequis : 18 Force, 17 Dextérité

18 Force, 17 Dextérité Scaling : Dextérité (C), Force (D)

Le Croc de Limier est l’une des meilleures armes tranchantes que vous pouvez trouver rapidement dans Elden Ring. Cette grande épée incurvée inflige des saignements passifs et peut être obtenue en vainquant le Chevalier-Limier Darriwil dans la Geôle Darriwil.

C’est un combat difficile, même s’il intervient souvent tôt dans le jeu. Ce qui le rend difficile, c’est que vous ne pouvez faire appel à vos invocations pour les combats de la Geôle. Cependant, vous pouvez invoquer Blaidd pour vous aider à vaincre Darriwil.

Lorsque vous rencontrez Blaidd dans les bois brumeux de Nécrolimbe, il vous dira qu’il chasse Darriwil. Une fois cet échange effectué, vous pouvez invoquer son PNJ pour vous soutenir dans le combat. Avoir Blaidd à vos côtés rend ce combat de boss beaucoup plus facile et vous aidera à récupérer facilement le Croc de Limier dans Elden Ring.

Bâton de la Reine Semi-Humaine

FROMSOFTWARE

Prérequis : 10 Intelligence, 6 Force

10 Intelligence, 6 Force Scaling : Intelligence (C), Force (D)

Souvent boudée par les joueurs les plus expérimentés et avides de corps à corps, la magie offensive est pourtant passionnante dans Elden Ring, et offre un gameplay à distance particulièrement adapté pour les débutants.

Le Bâton de la Reine Semi-Humaine peut être trouvé dans la Péninsule larmoyante, non loin de là où vous commencez votre quête dans l’Entre-Terre. Pour l’acquérir, vous devrez vous rendre aux Ruines sylvestres des demi-humains situées sur le côté nord de la Péninsule larmoyante et combattre les demi-humains et leur reine pour qu’elle laisse tomber l’arme.

Épée colossale Espadon Fusionné

FROMSOFTWARE

Prérequis : 14 Dextérité, 10 Force

14 Dextérité, 10 Force Scaling : Force (C), Dextérité (E)

L’Épée colossale Espadon Fusionné peut être trouvée au Château de Morne (Vent-Hurlant) dans la Péninsule larmoyante d’Elden Ring. L’épée ressemble beaucoup au Trône de Fer de Game of Thrones et est remarquablement puissante pour une arme de début de jeu.

Lorsqu’elle est complètement améliorée, elle peut même vous accompagner à travers le New Game + si votre build convient à l’épée. Elle fait partie de la quête du Châtelain Edgar et peut être obtenue en tuant le boss Chimère Leonine au Château de Morne. C’est une excellente et puissante grande épée adaptée aux builds de force.

Épée de la Nuit ardente

FROMSOFTWARE

Prérequis : 24 Foi, 24 Intelligence, 12 Force, 12 Dextérité

24 Foi, 24 Intelligence, 12 Force, 12 Dextérité Scaling : Foi (C), Intelligence (C), Force (E), Dextérité (E)

La Nuit ardente est l’une des meilleures épées du jeu pour les utilisateurs de magie. Vous devrez avoir avancé dans Elden Ring pour l’obtenir, car l’épée se trouve dans le Manoir de Caria. Vous devrez sauter des remparts dans une section inférieure, puis passer par une trappe ouverte pour la trouver.

L’épée a été nerfée dans une mise à jour du jeu, mais reste l’un des objets les plus puissants pour les builds Intelligence. Bien qu’elle soit encore une arme de début de jeu, vous devrez avoir vaincu Rennala.

Dague Reduvia

FROMSOFTWARE

Prérequis : 13 Dextérité, 13 Esotérisme, 5 Force

13 Dextérité, 13 Esotérisme, 5 Force Scaling : Dextérité (D), Esotérisme (D), Force (E)

Ne sous-estimez pas cette petite dague dans Elden Ring, car le Reduvia peut être une arme secondaire ou principale très utile. La dague sera lâchée par le PNJ Nerijus Doigt Sanglant après avoir été tué. Heureusement, le Samurai Yura apparaîtra pour vous aider à combattre Nerijus afin que la dague soit relativement simple à obtenir.

Nerijus vous envahira alors que vous remontez la rivière, au nord du Lac d’Agheel, et après avoir rencontré Yura. Ne vous précipitez pas pour le combattre tout de suite, laissez Yura arriver pour vous aider, puis abattez-le ensemble – à moins que vous ne vous sentiez capable de remporter le un contre un.

Cette dague est très utile, car elle cause des dégâts de saignement passifs aux ennemis. Cela peut vraiment raccourcir les combats de boss difficiles. Vous pouvez même l’équiper en tant qu’arme secondaire, provoquer des saignements, puis revenir à votre arme principale si vous le souhaitez.

Katana Uchigatana

FROMSOFTWARE

Prérequis : 15 Dextérité, 11 Force

15 Dextérité, 11 Force Scaling : Dextérité (D), Force (D)

L’Uchigatana d’Elden Ring est l’objet de départ pour les personnages Samurai, mais devra être récupéré par ceux qui ont choisi une autre classe. L’épée katana peut être trouvée à l’intérieur des Catacombes funestes, près du Pont-Saint, très tôt dans le jeu.

Elle est particulièrement utile aux builds Dextérité et Intelligence qui créent un personnage mage de combat ou un build dédié au saignement. En fait, l’épée, lorsqu’elle est améliorée pour se concentrer sur les dégâts de saignement, peut faire une excellente épée compagnon à l’arme Rivière sanglante trouvée plus tard dans le jeu. C’est bien sûr si vous souhaitez maximiser les dégâts de saignement en maniant deux katanas.

Lame Double

FROMSOFTWARE

Prérequis : 18 Dextérité, 10 Force

18 Dextérité, 10 Force Scaling : Dextérité (D), Force (D)

Si vous voulez canaliser votre Dark Maul intérieur, alors la Lame Double est un excellent choix. C’est une arme basée sur la dextérité, et qui peut vous accompagner pendant tout le jeu lorsqu’elle est améliorée avec des Cendres de Guerre éparpillées dans Elden Ring.

Elle peut être trouvée dans un coffre dans les Ruines calcinées par un dragon, surveillez juste le Dragon Volant Agheel qui garde la zone.

Claymore

FROMSOFTWARE

Prérequis : 16 Force, 13 Dextérité

16 Force, 13 Dextérité Scaling : Force (D), Dextérité (D)

Comme tout vétéran des Souls vous le dira, la Claymore est l’une des armes les plus polyvalentes et fiables de n’importe quel jeu FromSoftware. Vous finirez probablement par l’échanger pour quelque chose de plus puissant éventuellement, mais la Claymore vous servira pendant une bonne partie d’Elden Ring si vous avez le bon build.

L’épée scale avec la Force et la Dextérité et peut être trouvée dans la cour du Château de Morne près du tas de cadavres brûlants. Elle peut également être impregnée avec une variété de Cendres de Guerre.

Grande hache

FROMSOFTWARE

Prérequis : 30 Force, 8 Dextérité

30 Force, 8 Dextérité Scaling : Force (D), Dextérité (D)

La Grande Hache est une armepuissante qui peut être trouvée très tôt dans Elden Ring. La hache se trouve dans le coffre de la première charrette juste en face de la Cave du relais en ruines.

Pour arrêter le convoi, attaquez les géants pour les distraire, puis contournez l’arrière et ouvrez le coffre. Vous pouvez tuer les géants et les autres gardes, mais soyez averti, vous serez largement en infériorité numérique. Les joueurs rapides pourront s’emparer de la hache sans entrer dans beaucoup de combat.

Faites juste attention que les géants n’écrasent pas la carriole transportant la hache. Si c’est le cas, reposez-vous pour faire respawn tout le convoi.

Bâton météorique

FROMSOFTWARE

Prérequis : 18 Intelligence, 6 Force

18 Intelligence, 6 Force Scaling : Intelligence (S), Force (D)

Vous devrez vous rendre à Caelid pour trouver ce bâton incroyablement puissant relativement tôt dans le jeu. L’arme peut être trouvée dans les ruines de la rue des sages du Marais d’Ivoire, en Caelid, et permet d’infliger des dégâts massifs avec la magie gravitationnelle.

C’est un must absolu pour les builds de lanceur de sorts qui peut même être utile en New Game +. Pendant que vous êtes dans la région, prenez également les Cendres de Chien sauvage putréfié.

Sceau de communion draconique

FROMSOFTWARE

Prérequis : 10 Esotérisme, 10 Foi

10 Esotérisme, 10 Foi Scaling : Esotérisme (C), Foi (D)

Ceux qui adoptent un build de Foi et utilisent des incantations de communion draconique voudront ce Sceau dès que possible. La bonne nouvelle, c’est qu’il peut être trouvé dès le début du jeu dans les Ruines du cimetière abandonné, après avoir combattu un chevalier.

Ce Sceau donne un énorme boost de dégâts aux sorts de Communion draconique, il est donc incroyablement précieux pour ceux qui utilisent de telles incantations. Vous devrez utiliser deux Clé-lames de pierre pour entrer dans le donjon. Bien que la tombe du héros puisse être accessible dès le début du jeu, c’est une zone difficile pour les débutants. Cependant, vous pouvez toujours y rentrer, saisir le Sceau et vous replier rapidement.

Voici donc les meilleures armes de début de jeu pour Elden Ring. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la rubrique Elden Ring de notre site.

