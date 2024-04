Elden Ring : La meilleure classe à choisir pour bien débuter votre aventure

Avec l’annonce de la date de sortie du prochain DLC Shadow of the Erdtree, les joueurs se replongent dans Elden Ring pour perfectionner leurs compétences. Si vous débutez dans l’Entre-Terre, découvrez ici les meilleures classes à choisir pour entamer votre aventure dans le jeu de FromSoftware.

Elden Ring offre un éventail de classes qui évoquent celles des jeux Souls, allant des astrologues maniant les sortilèges aux guerriers endurcis, en passant par les prophètes et même des options pour ceux qui souhaitent affronter le défi caractéristique de FromSoftware dans sa forme la plus extrême.

Choisir une classe détermine les premières heures de jeu sans pour autant vous restreindre à un style de jeu fixe. Il est donc crucial de sélectionner une classe qui non seulement s’accorde à votre style de combat favori, mais qui optimise également vos compétences dans le jeu.

Pour votre première partie, les classes que nous avons sélectionnées devraient vous aider à choisir la bonne pour votre premier voyage dans l’Entre-Terre.

Les Classes dans Elden Ring

Elden Ring offre une variété de 10 classes distinctes, chacune caractérisée par un ensemble unique de statistiques et d’attributs. La flexibilité est au cœur du système de classes de départ : être un utilisateur de magie ne vous empêche pas de manier un katana, et être guerrier ne vous exclut pas du monde des incantations.

Le dernier opus de FromSoftware pousse encore plus loin la créativité en introduisant les builds de Dextérité classiques tels que les bandits et les personnages voyous, et innove avec une classe samouraï pour ceux qui préfèrent jouer en armure moyenne et exceller dans le maniement des katanas. Il y a véritablement une classe pour chaque type de joueur.

La meilleure classe de départ dans Elden Ring pour les débutants : Vagabond

Équipement de départ du Vagabond : Épée longue, Hallebarde, Bouclier chauffant.

Pour ceux qui découvrent les jeux Souls avec Elden Ring, le Vagabond représente un excellent choix. Ce chevalier robuste est prêt pour le combat avec son armure lourde, son épée et son bouclier, idéal pour apprendre les rudiments du jeu.

La classe de départ du Vagabond, axée sur la Force, la Vigueur et l’Endurance, offre une grande marge de personnalisation. Vous pouvez enrichir votre Vagabond avec des sorts, transformant ce guerrier en un mage de bataille, ou vous concentrer sur la puissance brute et les armes lourdes.

Il est aussi judicieux de renforcer légèrement votre statut de Foi pour tirer parti des incantations qui renforcent vos capacités et affaiblissent vos adversaires au combat. Ce personnage commence au niveau 9 avec des statistiques bien équilibrées, ce qui en fait un choix solide pour les débutants.

La meilleure classe de départ pour les builds de mêlée : Samouraï

Équipement de départ du Samouraï : épée Uchigatana, Arc long, Flèche osseuse, Flèche de feu osseuse, Bouclier rond Épine rouge.

Le Samouraï se distingue principalement comme combattant de mêlée, tout en étant compétent avec les arcs, les boucliers et une variété d’autres armes. La maîtrise de deux katanas est aussi une option populaire chez les Samouraïs dans le PVP d’Elden Ring. Cette classe est parfaite pour élaborer une build axée sur le saignement, extrêmement mortelle.

Elle convient parfaitement aux joueurs expérimentés des jeux Souls qui cherchent à développer un build de Dextérité puissant, offrant une grande flexibilité et de nombreuses options personnalisables. Elle peut aussi être combinée avec des sorts de Foi et d’Intelligence pour un build plus équilibré.

Globalement, nous considérons que le Samouraï est la meilleure classe de départ pour les combattants de mêlée expérimentés. Leur style de combat est plus complexe et risqué que celui du Vagabond, mais extrêmement efficace entre des mains expertes.

La meilleure classe de départ pour les builds magiques : Astrologue

Équipement de départ de l’Astrologue : Bâton d’astrologue, Épée courte, Petit bouclier, Pierre d’éclat, Arc de pierre d’éclat.

Si le combat à distance et la dépendance à une gamme de sorts, tout en laissant les Invocations combattre pour vous, vous attire, l’Astrologue est la classe de départ qu’il vous faut. Idéale pour les utilisateurs de magie, cette classe débute au niveau 6 avec une santé plutôt faible, mais excelle dans le lancement de sorts.

L’idée avec cette classe de départ est de construire un personnage de sorcier classique, puissant à distance, mais vulnérable au corps à corps. Cependant, une fois les limites maximales de vos statistiques magiques atteintes, vous pouvez commencer à renforcer vos autres attributs pour rendre votre Astrologue plus résistant en combat rapproché.

Voici donc les meilleures classes à choisir lors de votre première partie d’Elden Ring. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la rubrique Elden Ring de notre site.