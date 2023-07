Notes Premier League d’EA SPORTS FC 24 : Prédictions des 10 meilleurs joueurs

La Premier League abrite certains des footballeurs les plus talentueux du monde. Découvrez alors nos prédictions des meilleurs joueurs de ce championnat dans EA SPORTS FC 24.

Arsenal a donné du fil à retordre à Manchester City, mais a finalement dû s’incliner face à Pep Guardiola et son équipe. Manchester City est devenu le premier club anglais depuis Manchester United en 1998/99 à réaliser le triplé, décrochant la gloire en championnat, en FA Cup, et en Ligue des Champions.

Alors c’est sans surprise que notre top 10 va inclure de nombreux joueurs de Manchester City, mais plusieurs autres superstars méritent également d’être reconnues.

Avec autant de joueurs talentueux parmi lesquels choisir cette saison passée, il a été difficile de réduire une liste à 10, pourtant nous avons fait de notre mieux pour prédire les meilleurs joueurs de Premier League dans EA SPORTS FC 24.

Prédictions des meilleurs joueurs de Premier League dans EA SPORTS FC

Voici alors nos prédictions des 10 joueurs de Premier League les mieux notés dans EA SPORTS FC 24 :

Joueur Club Poste Note Amélioration/Baisse Kevin De Bruyne Manchester City MC 92 +1 Erling Haaland Manchester City BU 91 +3 Mohamed Salah Liverpool AD 90 – Harry Kane Tottenham BU 90 +1 Ruben Dias Manchester City DC 89 +1 Casemiro Manchester United MDC 89 – Virgil Van Dijk Liverpool DC 89 -1 Bernardo Silva Manchester City MOC 88 – Heung Min Son Tottenham MG 88 -1 Martin Odegaard Arsenal MOC 88 +4

Nous pensons que Martin Odegaard a largement mérité une note globale de 88. Odegaard a trouvé le chemin des filets 15 fois et a délivré sept passes décisives. Le milieu de terrain danois a joué un rôle crucial dans la lutte au titre d’Arsenal et s’est établi comme l’un des joueurs les plus talentueux de Premier League.

Deux autres joueurs n’ont pas eu de mal à marquer des buts la saison dernière. Erling Haaland a marqué sa première saison avec Manchester City en inscrivant 36 buts en championnat et 12 buts en LDC.

Alors que Tottenham a connu une saison terne, cela n’a pas empêché Harry Kane de terminer l’année avec 30 buts.

Il n’y a pas eu beaucoup de baisses de notes importantes dans notre top 10, mais nous pensons que Virgil Van Dijk et Heung Min Son ont perdu un peu de leur superbe la saison dernière. Les deux joueurs sont cependant plus que capables de retrouver leur forme de niveau mondial la saison prochaine.

Et voilà pour nos prédictions des meilleurs joueurs de Premier League dans EA SPORTS FC 24. Nous mettrons à jour cette liste une fois qu’EA aura dévoilé les notes officielles.