La meilleure équipe de départ pour EA FC 24 Ultimate Team : Prédiction

Avec le lancement imminent d’EA FC 24, les fans du mode Ultimate Team sont impatients de plonger dans l’action. Afin de vous aider, nous avons décidé de vous créer la possible meilleure équipe de départ, conçue pour vous aider à enchaîner les victoires dès le début de votre aventure.

Décrocher les joueurs les mieux notés et les objets spéciaux dans le mode Ultimate Team juste après le lancement d’EA FC 24 représente un défi de taille. Néanmoins, vous pouvez améliorer progressivement votre équipe en remplissant des objectifs et en accumulant des crédits.

En disposant de la meilleure équipe de départ possible, vous serez parfaitement équipé pour exceller dans les matchs durant la phase initiale du nouveau jeu. Le but de monter une équipe de départ est de créer une équipe rentable, sans nécessiter un investissement en crédits conséquent, tout en offrant des performances impressionnantes sur le terrain.

Nous avons alors opté pour la formation très prisée 4-3-3 et nous avons centré la construction de l’équipe sur des joueurs de la Premier League. Comme pour les précédentes versions de FIFA, il est attendu que ce championnat présentera certains des meilleurs joueurs d’EA FC 24.

La meilleure équipe de départ pour EA FC 24

Important : Gardez à l’esprit que les notes ne sont pas officielles, car la plupart n’ont pas encore été confirmées. De plus, nous travaillons avec des valeurs estimées, puisque nous ne savons pas combien ces joueurs coûteront sur le marché.

Découvrez ci-dessous la meilleure équipe de départ pour EA FC 24 Ultimate Team :

G – Guglielmo Vicario (Tottenham)

DD – Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

DC – Josko Gvardiol (Manchester City)

DC – Micky van de Ven (Tottenham)

DG – Destiny Udogie (Tottenham)

MC – Joelinton (Newcastle United)

MC – Rodrigo Bentancur (Tottenham)

MC – Enzo Fernandez (Chelsea)

AG – Julian Alvarez (Manchester City)

BU – Michail Antonio (West Ham)

AG – Richarlison (Tottenham)

Collectif : 31/33

EA SPORTS / EASYSBC.IO

Le premier choix et le plus important poste à couvrir est le gardien de but, et Vicario possède tous les attributs pour garder sa cage inviolée. En défense, la combinaison de van de Ven et Gvardiol en défenseurs centraux forme un duo redoutable, tous deux affichant des statistiques défensives impressionnantes, avec une note proche de 80.

Ils sont épaulés par les rapides Udogie et Wan-Bissaka, connus pour leur vitesse, ce qui leur permet de participer aux phases offensives si besoin.

Au milieu de terrain, l’accent est mis sur le recrutement de joueurs avec du physique pour garder la possession du ballon, comme l’illustre Joelinton. De plus, l’équipe nécessite des joueurs comme Fernandez et Bentancur, qui trouvent un équilibre entre vitesse et qualité de passe, leur permettant de contribuer efficacement aux phases offensives et défensives du jeu.

En attaque, le dribble est l’aspect le plus important, ce qui rend Richarlison indispensable sur le côté gauche. Il est complété par Antonio, qui se charge de transformer les centres des ailiers en buts, et enfin par Julian Alvarez, qui sera l’élément clé pour les tirs à longue distance.

Et voilà pour la meilleure équipe de départ que nous vous conseillons de faire. Nous mettrons cette liste à jour au fil du temps. Pendant que vous êtes ici, consultez également certains de nos guides sur EA FC 24 :

