xQc signe un accord de 70 millions de dollars non exclusif avec Kick

La star de Twitch, Felix ‘xQc’ Lengyel, vient de sceller un accord colossal de 70 millions de dollars avec Kick, qui le verra diffuser du contenu sur Twitch et Kick simultanément.

Le 16 juin 2023, les fans ont retenu leur souffle en pensant qu’xQc quittait Twitch pour Kick lorsque, soudainement, un compte à son nom a reçu un bouton d’abonnement sur Kick.

Mais peu de temps après, le New York Times a révélé que “The Juicer” a signé un accord non exclusif avec la nouvelle plateforme de streaming lui permettant d’empocher plus de 70 millions de dollars.

Cet accord non exclusif permettra à xQc de continuer à streamer sur Twitch tout en rejoignant la plateforme émergente Kick.

xQc décroche un accord mirobolant avec Kick

Ryan Morrison, l’agent d’xQc, a confié au New York Times que le contrat s’élève à 70 millions de dollars, mais avec des clauses qui pourraient propulser la somme totale aux alentours de 100 millions de dollars.

Cet accord figure parmi les plus gros contrats signés par un créateur de contenu. Pour vous donner une idée, c’est aussi imposant qu’une prolongation de contrat de deux ans signée par la star de la NBA, LeBron James, selon le NYT.

La star de Twitch a déclaré: “Kick me donne l’opportunité d’explorer et de réaliser des choses que je n’aurais pas pu faire auparavant. Je suis extrêmement enthousiaste de saisir cette opportunité et de la transformer en idées créatives et innovantes dans les années à venir.“

Pendant son stream, xQc a expliqué comment il envisage de partager son temps entre Kick et Twitch.

“Ce sera probablement genre me réveiller, lancer le stream (sur Twitch) puis basculer sur Kick. Certains jours je ferai des streams complets ici, d’autres jours là-bas“, a-t-il expliqué.

La date de son premier stream sur Kick reste encore un mystère, mais son nombre d’abonnés a déjà bondi de plus de 110 000 depuis l’annonce.