Un nombre record d’utilisateurs débarquent sur Kick suite à l’accord avec xQc

La récente signature de l’accord de xQc avait Kick a plus que jamais fait sensation. Plus d’un million de nouveaux utilisateurs se sont inscrits sur la plateforme moins d’un jour après son premier stream.

Le contrat non exclusif de Kick avec xQc a fait des vagues sur la toile. Étant donné que xQc comptait près de 12 millions de followers sur Twitch au moment de la signature, tout le monde s’attendait à ce que de nombreux fans du streamer se ruent sur la plateforme qui tente de faire de l’ombre à Twitch.

Cependant, personne ne s’attendait à ce que l’arrivée du streamer sur la plateforme soit aussi fulgurante. Il y a eu tellement de trafic sur le site qu’il a eu des problèmes pour rester en ligne, ce qui a amené Kick à promettre une mise à niveau de leurs serveurs prochainement.

Cerise sur le gâteau, il semblerait que plus d’un million de nouveaux utilisateurs se sont inscrits sur le site dans les heures qui ont suivi l’arrivée de xQc.

Kick obtient plus d’un million de nouveaux utilisateurs après la signature de xQc

Si Kick devait attirer plus d’un million de nouveaux viewers sur leur site pour le premier stream de xQc, ce serait déjà un chiffre très impressionnant.

Cependant, c’est bien plus que cela. Kick a enregistré plus d’un million d’inscriptions en 24 heures, ce qui signifie qu’en plus d’assister au live, les internautes ont crée un compte par la suite, se qui suggère qu’ils sont susceptibles de revenir régulièrement sur la plateforme.

Il n’est donc pas surprenant que Kick ait du mal à maintenir ses services en ligne. Selon Kick, ils connaissent une “croissance exponentielle” et améliorent leurs services pour gérer ces changements.

Si pour l’heure l’avenir de la plateforme semble être des plus radieux, reste à voir si le pari de Kick de faire venir xQc et plus récemment Amouranth sera payant sur le long terme.